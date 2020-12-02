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Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.12.2020 09:59 | Son Güncelleme

Lavanta; kelebekleri, arıları ve diğer tozlayıcıları bahçenize çekmek için harika bir bitki. Bu Akdeniz yerlisi artık dünya çapında popüler ve hemen her ülkede ilgi görüyor. Siz de bu özel bitkiyi kendi şehrinizde yetiştirebilir, bahçenizi güzelleştirebilir ve bu işten gelir elde edebilirsiniz. Peki ama nasıl? Lavanta yetiştiriciliği hakkında merak edilenleri bu yazıda bulabilirsiniz.

Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?

İçindekiler

  • Lavanta Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?
  • Lavanta Ne Zaman Ekilmeli?
  • Lavanta Bakımı
  • Lavanta Budama
  • Lavanta Yetiştiriciliği ve Zararlılar/Hastalıklar
  • Lavanta Yetiştiriciliği Devlet Desteği 2020

Lavanta, Akdeniz’e özgü güçlü kokulu bir bitki. Mor renkte olan çiçeği ve yıl boyunca yeşil kalan yaprakları ile lavanta, büyüleyici bir görsel şölen yaşatır. En zorlu bahçe koşullarında bile büyüyebilmesi, lavanta yetiştiriciliğini daha kolay hale getirir. "Bahçede lavanta nasıl ekilir, yetiştirilir ve hasat edilir?" sorularına yanıt vererek lavanta yetiştiriciliğine dair tüm detayları açıklayalım.

Lavanta Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Kokusu, tıbbi özellikleri ve güzel mavimsi-mor rengi ile lavanta, dünya çapında değerli bir bitki. Tozlayıcıları bahçeye çekmesi ise lavanta yetiştiricileri açısından büyük bir avantaj. Aşırı seçici olmaması nedeniyle, çok çeşitli topraklarda ve hatta humus yönünden zengin olmayan topraklarda bile yetişebilir. Lavantanın, Akdeniz ülkelerinin sarp arazilerinde bile yetiştiği olur. Lavanta yetiştiriciliği için temel gereksinim bol güneş ve aynı zamanda iyi bir drenaj. Lavanta yetiştirmeye başlamadan önce, bu bitkinin gereksinim duyduğu koşulları iyi bir şekilde öğrenmenizde fayda var.

Lavanta Ne Zaman Ekilmeli?

  • Lavanta için en iyi ekim zamanı, toprağın ısındığı ilkbahar aylarıdır. Bu dönemlerde lavanta genç bir bitki olarak ekilebilir.
  • Sonbaharda lavanta ekiyorsanız, kışın hayatta kalmasını sağlamak için daha büyük ve daha yerleşik bitkiler kullanabilirsiniz.
    Lavanta Dikim Alanının Seçilmesi ve Hazırlanması
  • Lavanta, fakirden orta derecede verimliye kadar çoğu toprak kalitesinde büyür.
  • Sıkıştırılmış veya killi toprağınız varsa, drenajı iyileştirmek için biraz organik madde ekleyebilirsiniz.
  • Kök çürümesini teşvik edecek ıslak ve nemli alanlardan uzak durmalısınız.
    Lavanta Dikimi
  • Lavantanın tohumdan yetiştirilmesi kolay olmaz. Fidan satın alarak işe başlayabilirsiniz. İlkbaharda veya bitkinin sap kısımlarının daha olgun olduğu yılın ilerleyen aylarında birkaç santimlik fidanlardan edinebilirsiniz.
  • Lavantayı 100x40 santim veya 120x50 santim mesafelerde dikebilirsiniz.
  • Yabani otları minimumda tutmak için kaya veya çakıllı toprak kullanabilirsiniz. Ancak aşırı nemi ve kök çürümesini önlemek için bu tarz malzemeleri lavanta bitkisinin yakınından uzak tutmalısınız.

Lavanta Bakımı

Bulunduğunuz şehre göre lavantanın yetişme koşulları ve ihtiyaç duyduğu bakım rutini farklı olabilir. Bir lavanta yetiştiriciliği kursu ile bahçenize nasıl bakım yapabileceğinizi en iyi şekilde öğrenebilirsiniz. Yine de temel bilgiler edinmeniz açısından şunları unutmamalısınız:

  • Bitkiler çiçek açmaya başlayana kadar ekim işleminden sonra haftada bir ya da iki kez sulama yapın. Olgun bitkileri tomurcuklar oluşana dek her iki ila üç haftada bir, sonrasında ise hasada kadar haftada bir-iki kez sulayın.
  • Daha soğuk yetiştirme alanlarında, bitkiler ekstra kış korumasına ihtiyaç duyabilir. Bitkileri, rüzgar ve aşırı sıcaklıktan koruyacak ek bariyerler ile örtebilirsiniz.
  • Soğuk alanlar için bir başka seçenek de lavantayı küçük kaplarda yetiştirip, yazın dışarıda ve kışın iç mekanda saklamak. İç mekandayken, kabı mümkün olduğunca fazla ışık alan ve güneye bakan bir pencere önünde tutun. Bitki bu dönemde uykuda olacağından suyunu az miktarda verebilirsiniz.

    Lavanta Budama

Sıcak iklimlerde, tüm budama işlemleri sonbaharda yapılabilir. Daha serin iklimlerde ise ilkbaharda, yeşil yaprakların bitkinin tabanından çıkmaya başladığı zamanlar idealdir. Bitkinin üçte birini budayabilirsiniz. Bununla birlikte, lavantanın yeniden büyümesi ve don olaylarından kendisini koruyabilmesi için yaprakların tamamını kesmemelisiniz. Ayrıca, çiçek açan saplar çiçek açma döneminde hasat edilebilir ya da bitkinin düzenli büyüme gerçekleştirmesi için çiçekler solduktan sonra kesilebilir.

Lavanta Yetiştiriciliği ve Zararlılar/Hastalıklar

Lavanta yetiştiricileri açısından bir tehlike varsa, bu kesinlikle zararlılar ve çeşitli bitki hastalıklarının lavantaları tahrip etmesidir. Lavantanın herhangi bir hastalık kapması demek, üreticinin bütün emeklerini boşa çıkarabilir. Haliyle üreticinin lavanta yetiştiriciliği kazancı da düşer. Lavanta bitkisi için iki büyük tehlike var. Bunlar:

  • Nemli iklimlerde meydana gelen mantar hastalıkları

  • Fazla sulamadan kaynaklanan kök çürümesi (aşırı sulama belirtisi olarak yaprakların sarardığı görülür)
    Lavanta Hasadı ve Depolama
    Lavantanın hem hasadı hem de depolaması oldukça basit bir işlem. Bunları şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:

  • Lavanta saplarını, tomurcukların ortalama olarak yarısı açıldığı zaman hasat edebilirsiniz.
  • Sabah saatlerinde hasat yapmaya özen gösterin.
  • Çiçekleri sap kısımlarından koparın.
  • Sapları mümkün olduğunca uzun kesin. Demetler halinde toplayın ve bunları bir lastikle sabitleyin.
  • Lavanta demetlerini korunaklı bir yere, idea* olarak iyi hava sirkülasyonunun olduğu serin ve karanlık bir yere asarak kurutun.
  • Birkaç hafta sonra çiçekler tamamen kurur. Böylece gövde kısımlarını kavanozlara ya da kapalı poşetlere aktarabilirsiniz.

    • Lavanta Yetiştiriciliği Devlet Desteği 2020

    Lavanta yetiştiriciliğine başlamak isteyenlerin merak ettiği konulardan biri de devletin bu alanda teşvikinin olup olmaması. Bitkinin faydaları ve satış hacminin yüksek oluşu, lavantaya karşı ilginin artmasını tetikledi. Lavanta yetiştirmek devlet tarafından da desteklenen bir alan haline geldi.

    Doğru bir şekilde yetiştirildiği zaman lavantadan yüksek gelir elde etmeniz mümkün. Ülkemizin ikliminin ve toprak yapısının lavanta yetiştiriciliğine uygun olması ise ekstra bir fırsat. Lavanta, yağı, suyu ve mahsulü olmak üzere çok çeşitli şekillerde kullanılan bir bitki. Özellikle ekili olduğu her dönümden yaklaşık olarak 7 kilogram yağ sunması ise üreticileri memnun eden bir ayrıntı.

    Günümüz piyasa koşullarında lavanta yağının kilogramı ortalama 50 Euro’dan satışa sunulabilir. Aynı şekilde lavanta suyunun kilosu ise 4-5 liradan alıcı bulabilir. Lavanta mamul satış fiyatı ise genelde 5 lira şeklinde. Maliyet ile birlikte hesap yapıldığında, lavanta yetiştiriciliğinden dönüm başına senede üç bin lira kazanç sağlanabilir.

    Peki, lavanta yetiştiriciliği karlı mı? Devlet tarafından da lavanta yetiştiriciliği teşvik sunulan bir iş kolu olduğundan, kar oranı da bundan etkilenir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağlamış olduğu teşvikler sayesinde üreticiler, daha kolay ekonomik koşullarda lavanta yetiştirebilir. Bu da kar oranını artırır. Öncelikle bilmelisiniz ki, lavanta tıbbi aromatik bitkiler grubuna dahil. Devletin tıbbi ve aromatik bitki yetiştirenler için belirlediği bir teşvik paketi var. Buna göre dönüm başına 50-100 TL teşvik primi ve 15.35 TL de gübre desteği verilir. Kısacası, lavanta yetiştirmek için kullandığınız alana göre alacağınız teşvik ve primler değişiklik gösterir.

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