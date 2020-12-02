Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?

Lavanta, Akdeniz’e özgü güçlü kokulu bir bitki. Mor renkte olan çiçeği ve yıl boyunca yeşil kalan yaprakları ile lavanta, büyüleyici bir görsel şölen yaşatır. En zorlu bahçe koşullarında bile büyüyebilmesi, lavanta yetiştiriciliğini daha kolay hale getirir. "Bahçede lavanta nasıl ekilir, yetiştirilir ve hasat edilir?" sorularına yanıt vererek lavanta yetiştiriciliğine dair tüm detayları açıklayalım.
Kokusu, tıbbi özellikleri ve güzel mavimsi-mor rengi ile lavanta, dünya çapında değerli bir bitki. Tozlayıcıları bahçeye çekmesi ise lavanta yetiştiricileri açısından büyük bir avantaj. Aşırı seçici olmaması nedeniyle, çok çeşitli topraklarda ve hatta humus yönünden zengin olmayan topraklarda bile yetişebilir. Lavantanın, Akdeniz ülkelerinin sarp arazilerinde bile yetiştiği olur. Lavanta yetiştiriciliği için temel gereksinim bol güneş ve aynı zamanda iyi bir drenaj. Lavanta yetiştirmeye başlamadan önce, bu bitkinin gereksinim duyduğu koşulları iyi bir şekilde öğrenmenizde fayda var.
Bulunduğunuz şehre göre lavantanın yetişme koşulları ve ihtiyaç duyduğu bakım rutini farklı olabilir. Bir lavanta yetiştiriciliği kursu ile bahçenize nasıl bakım yapabileceğinizi en iyi şekilde öğrenebilirsiniz. Yine de temel bilgiler edinmeniz açısından şunları unutmamalısınız:
Sıcak iklimlerde, tüm budama işlemleri sonbaharda yapılabilir. Daha serin iklimlerde ise ilkbaharda, yeşil yaprakların bitkinin tabanından çıkmaya başladığı zamanlar idealdir. Bitkinin üçte birini budayabilirsiniz. Bununla birlikte, lavantanın yeniden büyümesi ve don olaylarından kendisini koruyabilmesi için yaprakların tamamını kesmemelisiniz. Ayrıca, çiçek açan saplar çiçek açma döneminde hasat edilebilir ya da bitkinin düzenli büyüme gerçekleştirmesi için çiçekler solduktan sonra kesilebilir.
Lavanta yetiştiricileri açısından bir tehlike varsa, bu kesinlikle zararlılar ve çeşitli bitki hastalıklarının lavantaları tahrip etmesidir. Lavantanın herhangi bir hastalık kapması demek, üreticinin bütün emeklerini boşa çıkarabilir. Haliyle üreticinin lavanta yetiştiriciliği kazancı da düşer. Lavanta bitkisi için iki büyük tehlike var. Bunlar:
Fazla sulamadan kaynaklanan kök çürümesi (aşırı sulama belirtisi olarak yaprakların sarardığı görülür)
Lavanta Hasadı ve Depolama
Lavantanın hem hasadı hem de depolaması oldukça basit bir işlem. Bunları şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz:
Lavanta yetiştiriciliğine başlamak isteyenlerin merak ettiği konulardan biri de devletin bu alanda teşvikinin olup olmaması. Bitkinin faydaları ve satış hacminin yüksek oluşu, lavantaya karşı ilginin artmasını tetikledi. Lavanta yetiştirmek devlet tarafından da desteklenen bir alan haline geldi.
Doğru bir şekilde yetiştirildiği zaman lavantadan yüksek gelir elde etmeniz mümkün. Ülkemizin ikliminin ve toprak yapısının lavanta yetiştiriciliğine uygun olması ise ekstra bir fırsat. Lavanta, yağı, suyu ve mahsulü olmak üzere çok çeşitli şekillerde kullanılan bir bitki. Özellikle ekili olduğu her dönümden yaklaşık olarak 7 kilogram yağ sunması ise üreticileri memnun eden bir ayrıntı.
Günümüz piyasa koşullarında lavanta yağının kilogramı ortalama 50 Euro’dan satışa sunulabilir. Aynı şekilde lavanta suyunun kilosu ise 4-5 liradan alıcı bulabilir. Lavanta mamul satış fiyatı ise genelde 5 lira şeklinde. Maliyet ile birlikte hesap yapıldığında, lavanta yetiştiriciliğinden dönüm başına senede üç bin lira kazanç sağlanabilir.
Peki, lavanta yetiştiriciliği karlı mı? Devlet tarafından da lavanta yetiştiriciliği teşvik sunulan bir iş kolu olduğundan, kar oranı da bundan etkilenir. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sağlamış olduğu teşvikler sayesinde üreticiler, daha kolay ekonomik koşullarda lavanta yetiştirebilir. Bu da kar oranını artırır. Öncelikle bilmelisiniz ki, lavanta tıbbi aromatik bitkiler grubuna dahil. Devletin tıbbi ve aromatik bitki yetiştirenler için belirlediği bir teşvik paketi var. Buna göre dönüm başına 50-100 TL teşvik primi ve 15.35 TL de gübre desteği verilir. Kısacası, lavanta yetiştirmek için kullandığınız alana göre alacağınız teşvik ve primler değişiklik gösterir.
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