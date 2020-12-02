Lavanta yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?

Lavanta, Akdeniz’e özgü güçlü kokulu bir bitki. Mor renkte olan çiçeği ve yıl boyunca yeşil kalan yaprakları ile lavanta, büyüleyici bir görsel şölen yaşatır. En zorlu bahçe koşullarında bile büyüyebilmesi, lavanta yetiştiriciliğini daha kolay hale getirir. "Bahçede lavanta nasıl ekilir, yetiştirilir ve hasat edilir?" sorularına yanıt vererek lavanta yetiştiriciliğine dair tüm detayları açıklayalım.

Lavanta Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Kokusu, tıbbi özellikleri ve güzel mavimsi-mor rengi ile lavanta, dünya çapında değerli bir bitki. Tozlayıcıları bahçeye çekmesi ise lavanta yetiştiricileri açısından büyük bir avantaj. Aşırı seçici olmaması nedeniyle, çok çeşitli topraklarda ve hatta humus yönünden zengin olmayan topraklarda bile yetişebilir. Lavantanın, Akdeniz ülkelerinin sarp arazilerinde bile yetiştiği olur. Lavanta yetiştiriciliği için temel gereksinim bol güneş ve aynı zamanda iyi bir drenaj. Lavanta yetiştirmeye başlamadan önce, bu bitkinin gereksinim duyduğu koşulları iyi bir şekilde öğrenmenizde fayda var.

Lavanta Ne Zaman Ekilmeli?

Lavanta için en iyi ekim zamanı, toprağın ısındığı ilkbahar aylarıdır. Bu dönemlerde lavanta genç bir bitki olarak ekilebilir.

Sonbaharda lavanta ekiyorsanız, kışın hayatta kalmasını sağlamak için daha büyük ve daha yerleşik bitkiler kullanabilirsiniz.

Lavanta Dikim Alanının Seçilmesi ve Hazırlanması

Lavanta Dikim Alanının Seçilmesi ve Hazırlanması Lavanta, fakirden orta derecede verimliye kadar çoğu toprak kalitesinde büyür.

Sıkıştırılmış veya killi toprağınız varsa, drenajı iyileştirmek için biraz organik madde ekleyebilirsiniz.

Kök çürümesini teşvik edecek ıslak ve nemli alanlardan uzak durmalısınız.

Lavanta Dikimi

Lavanta Dikimi Lavantanın tohumdan yetiştirilmesi kolay olmaz. Fidan satın alarak işe başlayabilirsiniz. İlkbaharda veya bitkinin sap kısımlarının daha olgun olduğu yılın ilerleyen aylarında birkaç santimlik fidanlardan edinebilirsiniz.

Lavantayı 100x40 santim veya 120x50 santim mesafelerde dikebilirsiniz.

Yabani otları minimumda tutmak için kaya veya çakıllı toprak kullanabilirsiniz. Ancak aşırı nemi ve kök çürümesini önlemek için bu tarz malzemeleri lavanta bitkisinin yakınından uzak tutmalısınız.

Lavanta Bakımı

Bulunduğunuz şehre göre lavantanın yetişme koşulları ve ihtiyaç duyduğu bakım rutini farklı olabilir. Bir lavanta yetiştiriciliği kursu ile bahçenize nasıl bakım yapabileceğinizi en iyi şekilde öğrenebilirsiniz. Yine de temel bilgiler edinmeniz açısından şunları unutmamalısınız: