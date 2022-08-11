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LPG fiyatı ne kadar, zam geldi mi? Benzin kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir 2022 güncel LPG fiyatları!

11.08.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LPG fiyatı ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çok sayıda vatandaş motorin zammı sebebiyle 11 Ağustos 2022 Perşembe günü internette araştırma yapmaya başladı. Dün petrol fiyatlarındaki gerileme ile 1 lira indirim yapılan motorin litre fiyatı yeniden değişti. Peki LPG fiyatı ne kadar, zam geldi mi? Benzin kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 2022 güncel LPG fiyatları...

LPG fiyatı ne kadar, zam geldi mi? Benzin kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir 2022 güncel LPG fiyatları!

LPG fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen brent petrol ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine girmişti. Petroldeki gerileme ile akaryakıt fiyatları için beklenen indirim haberi de geldi. Önceki gece 1 lira indirim yapılan motorinin litre fiyatı ile ilgili araç sahiplerini üzen yeni bir gelişme yaşandı. Peki LPG fiyatı ne kadar, zam geldi mi? Benzin kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 2022 güncel LPG fiyatları haberimizde...

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.

Benzin

Benzin

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa geriledi.

Benzin

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 20 lira 17 kuruş oldu.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de ise 20 lira 15 kuruşa düştü.

Benzin

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

Motorinin litresi İstanbul'da 23 lira 18 kuruş oldu.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin litresi 23 lira 27 kuruş.

Benzin

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Ankara İstanbul İzmir benzin LPG motorin son dakika lpg fiyatları
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