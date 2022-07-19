LPG FİYATI SON DURUM! 19 Temmuz LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG fiyatları! 19 Temmuz 2022 Salı

LPG fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 19 Temmuz 2022 Salı günü de internette araştırılıyor. Zam haberleri sonrası araç sahipleri vatandaş internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki 19 Temmuz 2022 LPG fiyatı ne kadar, zam sonrası kaç TL oldu? 'Benzin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 19 Temmuz 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatları haberimizde...

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

