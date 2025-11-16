FİNANS

LPG ithalatı eylülde yıllık bazda yüzde 16,4 arttı

Türkiye'nin LPG ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 artarak 286 bin 885 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylül ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Rusya, ABD, Kazakistan ve Gürcistan olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,4 artarak 286 bin 885 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 90,3 artarak 47 bin 174 ton oldu.

İhracat, Birleşik Arap Emirlikleri, Ukrayna, İsviçre, Romanya, Bulgaristan, Singapur, Lübnan ve Türkiye Serbest Bölgeleri olmak üzere 8 farklı ülke ve bölgeye yapıldı.

LPG üretimi ise aynı dönemde yüzde 27,2 artarak 88 bin 270 ton olarak gerçekleşti.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince eylülde geçen yılın aynı ayına göre yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 340 bin 777 ton olarak hesaplandı.

Aynı dönemde satışlarda yüzde 83 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 14,4 ile tüplü LPG ve yüzde 2,7 ile dökme LPG satışları izledi.

