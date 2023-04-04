FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. LPG'ye görülmemiş indirim! Bugüne kadar ki en büyüğü: Hemen depoları doldurun! İşte 4 Nisan 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları

LPG'ye görülmemiş indirim! Bugüne kadar ki en büyüğü: Hemen depoları doldurun! İşte 4 Nisan 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları

04.04.2023 06:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LPG'ye indirim geleceği yönündeki son dakika haberleri sonrası benzin ve motorin fiyatları da dahil olmak üzere 4 Nisan 2023 Salı gününün güncel akaryakıt fiyatları internette araştırılıyor. Geçtiğimiz gün LPG'ye gece yarısından itibaren indirim beklendiği aktarılmıştı. Dolardaki dalgalanmaların yanı sıra brent petrol fiyatları gibi birçok faktörün etkilediği akaryakıt fiyatlarında tabela yeniden güncellendi. Peki benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 4 Nisan 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları!

LPG'ye görülmemiş indirim! Bugüne kadar ki en büyüğü: Hemen depoları doldurun! İşte 4 Nisan 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları

LPG, Motorin ve benzin fiyatları, son dakika olarak geçilen indirim haberi sonrası 4 Nisan 2023 Salı günü arama motorlarında sorgulanıyor. LPG pompa fiyatlarına bu gece indirim yapıldı. İndirim sonrası sonrası LPG, benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. İşte 4 Nisan 2023 Salı indirim sonrası LPG, benzin ve motorin fiyatları...

gas-station-4978824_1920

LPG'YE KALLAVİ İNDİRİM

LPG fiyatına 4 Nisan 2023 Salı günü itibarıyla 2 lira 12 kuruşluk indirim geldi.

gasoline-175122_1920

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL
  • İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL
  • İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9.98 TL, Avrupa Yakası'nda 10.30 TL

super-1408490_1920

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

  • Benzin fiyatı: 21,75 TL
  • Motorin fiyatı: 20,84 TL
  • LPG fiyatı: 9,91 TL

fuel-1596622_1920

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin fiyatı: 21,73 TL
  • Motorin fiyatı: 20,92 TL
  • LPG fiyatı: 9.97 TL

BENZİN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Yüzde 50’ye kadar…
TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...
Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'Petrol için sürpriz karar! ‘İlk etkisi benzinde olur...'
Anahtar Kelimeler:
benzin benzin fiyatı

En Çok Okunan Haberler

İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri!

İnce'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu sözleri!

O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...

O illerde eş zamanlı operasyon! Banka hesaplarında milyarlarca liralık...

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."

Kılıçdaroğlu'ndan emeklilere ikramiye vaadi! "Tek seferde 15 bin lira..."

Yatırımlık konut tahtını otomobile kaptırdı! Tüm zamanların rekoru kırıldı: 'Talepler ciddi şekilde artıyor'

Yatırımlık konut tahtını otomobile kaptırdı! Tüm zamanların rekoru kırıldı: 'Talepler ciddi şekilde artıyor'

TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...

TSK personelinin özlük hakları için çalışma! Maaşlarda 1.300 ila 1.735 liraya kadar artış...

Memur maaşlarına seyyanen zam talebi!

Memur maaşlarına seyyanen zam talebi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Rahatlığın ve şıklığın diğer adı Camper ayakkabılarda %45'e varan indirim

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Ünlü isimden lüks araçlara tepki! "Halkımız 1 kilo kıyma bile alamazken..."

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Pürüzsüz bir tıraş deneyimi için mutlaka deneyin! Şu an indirimde olan tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.