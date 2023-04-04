LPG'ye görülmemiş indirim! Bugüne kadar ki en büyüğü: Hemen depoları doldurun! İşte 4 Nisan 2023 benzin, motorin, LPG fiyatları

LPG, Motorin ve benzin fiyatları, son dakika olarak geçilen indirim haberi sonrası 4 Nisan 2023 Salı günü arama motorlarında sorgulanıyor. LPG pompa fiyatlarına bu gece indirim yapıldı. İndirim sonrası sonrası LPG, benzin ve motorin fiyatları merak konusu oldu. İşte 4 Nisan 2023 Salı indirim sonrası LPG, benzin ve motorin fiyatları...

LPG'YE KALLAVİ İNDİRİM

LPG fiyatına 4 Nisan 2023 Salı günü itibarıyla 2 lira 12 kuruşluk indirim geldi.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9.98 TL, Avrupa Yakası'nda 10.30 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,75 TL

Motorin fiyatı: 20,84 TL

LPG fiyatı: 9,91 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 21,73 TL

Motorin fiyatı: 20,92 TL

LPG fiyatı: 9.97 TL





