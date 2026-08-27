Geçmişteki döngüleri işaret etti! Altın için çıtayı yükseltti: 2028'i işaret etti

Altın fiyatlarındaki yükseliş sürerken Ekonomist Tuna Kaya, geçmiş dönemlerdeki Fiyat hareketliliğini değerlendirerek dikkat çeken bir tahminde bulundu. Kaya, tarihi doğum günün tekrarlanması durumunda ons altının 9 bin dolar seviyelerine ulaşabileceğini söyledi.

ALTINDA 9.000 DOLAR SENARYOSU

Altının geçmiş doğum günlerde yüzde 500 yüzde 750 ve yüzde 634’e varan yükselişler kaydettiğini hatırlatan Kaya, benzer bir hareketin yaşanması halinde 1.000 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 700 artışla 9.000 doların gündeme gelebileceğini belirtti.

Kaya, 2028’in son çeyreğinde altının 8.500 doların üzerine çıkma ihtimali bulunduğunu ifade etti.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altında 4.500 doları destek olarak gösteren Kaya, 4.600 doların ara destek, 4. 700 doların ise direnç olduğunu söyledi. Altının 4500 dolar üzerinde kalması durumunda ilk hedefin 5000 dolar olacağını kaydetti.

TGRT'nin haberine göre, gram altında 7.000 seviyesinin destek olduğunu belirten Ekonomist Tuna Kaya, bu seviyenin korunması halinde 8000 seviyesinin hedef olacağına vurgu yaptı.

GÜMÜŞ, PLATİN VE BAKIR İÇİN TAHMİNLER

Gümüşte 63 dolar ana destek, 72- 72,5 dolar ise kritik direnç olarak gösterildi. 72,5 doların aşılması durumunda 90-100 dolar bandının gündeme gelebileceği belirtildi.

Platin de 1.800 üzerinde 2.000 bakırda ise bir yıl üzeri vadede 12 dolar hedefi öne çıktı. Kaya ayrıca yatırımcıların portföylerinde yüzde 25 nakit bulundurmasını önerdi.