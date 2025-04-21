FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Maaş zamları için Bakan Işıkhan tarih verdi! 600 bin işçi ne kadar zam alacak? Gözler toplu sözleşme pazarlığında

Maaş zamları için Bakan Işıkhan tarih verdi! 600 bin işçi ne kadar zam alacak? Gözler toplu sözleşme pazarlığında

21.04.2025 10:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Maaş zammı pazarlığı ne zaman yapılacak? 600 bine yakın işçi bu sorularının yanıtını merak ederken, son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Bakan Işıkhan 'maaş zammı görüşmeleri' için tarih verdi. "Hassasiyetle süreci yürütüyoruz" diyen Işıkhan heyetlerin toplu sözleşme için çok ciddi çalışması olduğunun altını çizerken "İki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır" diye konuştu.

Maaş zamları için Bakan Işıkhan tarih verdi! 600 bin işçi ne kadar zam alacak? Gözler toplu sözleşme pazarlığında

Kamu işçisinin 2025 maaş zammı için geri sayıma geçildi. Kamuda çalışan 600 bin işçi "Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Maaş zammı pazarlığı ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt ararken, toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Maaş zammı görüşmeleri için toplantı tarihini duyuran Bakan Işıkhan, gelecek rakamlar üzerinden bir anlaşmaya varılacağını söyledi.

Ekonomi yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi.

600 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Toplantıda, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmeleriyle ilgili bir soru üzerine Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.

iStock-1482484745

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam taleplerini sunduğunu anımsatan Işıkhan, 16 Nisan'da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ev sahipliğinde tarafların ilk toplantısını gerçekleştirildiğini belirtti.

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ İÇİN BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Görüşmelerde sürecin devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim.

thumbs_b_c_c04d1d4b045175d542e0aea4d5c806b6

"RAKAMLAR ÜZERİNDEN ANLAŞILACAKTIR"

Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor."

(AA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
Türkiye için kartlar yeniden dağıtılacak! Türkiye için kartlar yeniden dağıtılacak!
Net UYP açığı Şubat ayında 279 milyar dolar olduNet UYP açığı Şubat ayında 279 milyar dolar oldu
Anahtar Kelimeler:
kamu işçisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi

Memur ve memur emeklisi maaş zammı için oran verdi

600 bin işçi ne kadar zam alacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

600 bin işçi ne kadar zam alacak? Bakan Işıkhan tarih verdi

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan veda mesajı...

Geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı! Rasim Ozan Kütahyalı'dan veda mesajı...

Elif Kırav cinayetinde telefon detayı! Yardım isteyemesin diye yapmış

Elif Kırav cinayetinde telefon detayı! Yardım isteyemesin diye yapmış

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

'Öğrense çok iyi kazanç' 50 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar

70 bin TL maaş veriyor ama bulamıyorlar! Kimse çıkmazsa...

70 bin TL maaş veriyor ama bulamıyorlar! Kimse çıkmazsa...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

U.S.Polo, La Roche, Cosori... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.