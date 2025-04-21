Maaş zamları için Bakan Işıkhan tarih verdi! 600 bin işçi ne kadar zam alacak? Gözler toplu sözleşme pazarlığında

Kamu işçisinin 2025 maaş zammı için geri sayıma geçildi. Kamuda çalışan 600 bin işçi "Kamu işçisi ne kadar zam alacak? Maaş zammı pazarlığı ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt ararken, toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklaması geldi. Maaş zammı görüşmeleri için toplantı tarihini duyuran Bakan Işıkhan, gelecek rakamlar üzerinden bir anlaşmaya varılacağını söyledi.

Ekonomi yönetimi, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare toplantısı ile bu yılın ikinci Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından gazetecilerle bir araya geldi.

600 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Toplantıda, kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren sözleşme görüşmeleriyle ilgili bir soru üzerine Bakan Işıkhan, kamu toplu sözleşme süreçleri ve bu kapsamda çerçeve protokol hazırlanmasının çok taraflı ve çok hassas bir şekilde yürütülmesi gereken bir süreç olduğunu söyledi.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in zam taleplerini sunduğunu anımsatan Işıkhan, 16 Nisan'da Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasının (TÜHİS) ev sahipliğinde tarafların ilk toplantısını gerçekleştirildiğini belirtti.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ İÇİN BAKAN IŞIKHAN TARİH VERDİ

Görüşmelerde sürecin devam ettiğini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"24 Nisan'da yeni bir toplantı yapılacak. Bu çerçeve içerisinde hassasiyetle süreci yürütüyoruz. Şu an bir şey söylemek için çok erken olduğunu düşünmekteyim.

"RAKAMLAR ÜZERİNDEN ANLAŞILACAKTIR"

Biz Bakanlık olarak da koordinasyon sorumluluğuna sahibiz. Burada iki tarafın getireceği rakamlar üzerinde belli ölçüde anlaşılacaktır. Özellikle ücretler, özlük hakları, sosyal yardımlar konusunda teknik heyetlerin çok ciddi çalışması var. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'müz bu heyetin içerisinde, her bir madde ince ince değerlendiriliyor, süreç bu şekilde ilerliyor."

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır