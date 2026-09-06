Madeni paralarda şaşırtan tablo! Darphane’nin rakamları ortaya çıktı

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılının ilk 7 ayına ilişkin verileri, madeni para arzında dikkat çekici bir düşüş yaşandığını gösterdi. Ocak-temmuz döneminde piyasaya sürülen toplam madeni para miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,9 oranında geriledi.

2025’in ilk 7 ayında 402,8 milyon adet madeni para tedavüle sunulurken, 2026’nın aynı döneminde bu sayı 189 milyon 610 bine düştü. Böylece bir yıl içinde piyasaya verilen madeni para miktarı yaklaşık 213,2 milyon adet azalmış oldu.

1 VE 5 KURUŞ İÇİN YENİ ÜRETİM YAPILMADI

Ekonomim’de yer alan habere göre, 2026’nın ocak-temmuz döneminde özellikle düşük değerli madeni paralardaki üretim düşüşü dikkat çekti. Darphane, yılın ilk 7 ayında 1 kuruş ve 5 kuruşluk madeni paraları hiç tedavüle vermedi.

10 kuruş ve 25 kuruşluk paralarda da üretim oldukça düşük seviyede kaldı. İlk 7 ayda piyasaya yalnızca 360 bin adet 10 kuruş ve 108 bin adet 25 kuruş sunuldu. Her iki madeni parada da şubat ayından sonra yeni üretim gerçekleştirilmedi.



1 TL’LİK MADENİ PARA ARZI YÜZDE 69,4 AZALDI

Günlük alışverişlerde yoğun şekilde kullanılan 1 TL’lik madeni parada da belirgin bir düşüş kaydedildi. 2025’in ocak-temmuz döneminde 312 milyon 500 bin adet 1 TL piyasaya sürülürken, 2026’nın aynı döneminde bu miktar 95 milyon 479 bine geriledi.

Bu veriler, 1 TL’lik madeni para arzının yıllık bazda yüzde 69,4 oranında azaldığını ortaya koydu.



5 TL’LİK MADENİ PARADA DA GERİLEME

Madeni para üretimindeki düşüş 5 TL’lik paralara da yansıdı. Geçen yılın ilk 7 ayında 89 milyon 200 bin adet 5 TL tedavüle verilirken, bu yılın aynı döneminde üretim 75 milyon 546 bin adede indi.

Buna karşın 1 TL ve 5 TL değerindeki madeni paralar, 2026’nın ilk 7 ayında piyasaya verilen toplam bozuk para miktarının yüzde 90’ından fazlasını oluşturdu.



50 KURUŞ ÜRETİMİ DİĞERLERİNDEN AYRIŞTI

Genel tabloya bakıldığında madeni para üretimindeki düşüşün tek istisnası 50 kuruş oldu. 2025’in ilk 7 ayında 1,1 milyon adet 50 kuruş piyasaya sunulurken, 2026’nın aynı döneminde bu miktar 18 milyon 117 bine çıktı.

Böylece 50 kuruş üretiminde, diğer madeni paralarda görülen daralmanın aksine belirgin bir artış yaşandı.