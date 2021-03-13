FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mahkeme zammı iptal etti: Ekmek tekrar 1,5 TL'den satışa sunuldu

Mahkeme zammı iptal etti: Ekmek tekrar 1,5 TL'den satışa sunuldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2021 14:12 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta fırıncıların talebiyle 1,5 TL olan ekmek fiyatının 2 TL'ye çıkarılmasının ardından mahkeme kararıyla uygulanan zammın iptal edilmesiyle birlikte ekmek tekrar 1,5 TL'den satışa sunuldu.

Mahkeme zammı iptal etti: Ekmek tekrar 1,5 TL'den satışa sunuldu

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, fırıncıların talebi üzerine 22 Şubat'ta 200 gramı 1,5 TL'den satılan ekmeğin, 220 grama yükseltilerek 2 TL'den satılmasını kararlaştırıldı. Zonguldak Valiliği'nin zamma itirazı sonrası oda fiyatı düşürmedi. Valiliğin, 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurusu üzerine açılan davanın 5 Mart'ta görülen duruşmasında zam kararı durduruldu. Mahkeme, komisyonca tekrar görüşülmesine karar verdi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, kararın mahkemece tebliğ edilmesinin ardından bugün ekmek fiyatını 1,5 TL'ye düşürdü. Ekmek satıcısı Barış Bozyurt, zammın geri çekilmesiyle ekmeğin 200 grama geri çekildiğini anlatarak, "Ekmek fiyatı düşünce alışveriş yapan müşteriler de mutlu oldular. Gün içinde 10 tane ekmek alan vatandaşlar da var ama tabi 2 TL olması bütçelerini zorladı" dedi.
Vatandaşlardan Turgut Sıray da, "Bence güzel bir karar oldu. Ekmeğin fiyatının düşürülmesi halk için güzel oldu ancak burada esnafı da düşünmek lazım." dedi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, bakın hangi kıyafetle poz verdiAşkı için ne yapacağını şaşıran Şeyma Subaşı, bakın hangi kıyafetle poz verdi
Müşteriye 'salak' dedi hem işinden hem tazminattan oldu!Müşteriye 'salak' dedi hem işinden hem tazminattan oldu!
Öğretmenlerin maaş zammı ne kadar olacak? Öğretmenlerin maaş zammı ne kadar olacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri
Türkiye'nin kanı donmuştu! 2 çocuğu öldüren caninin ilk sözleri
'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'
'Hafta sonu tamamen kapanabilir, yüz yüze eğitim kalkabilir'
Müşteriye 'salak' dedi hem işinden hem tazminattan oldu!
Müşteriye 'salak' dedi hem işinden hem tazminattan oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik Reform Paketi'ni açıkladı
Altın neden yükselmiyor?
Altın neden yükselmiyor?
Zorlu Enerji'den yatırım açıklaması!
Zorlu Enerji'den yatırım açıklaması!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı
e-Devlet'te, HGS ve OGS bilgilendirme hizmeti başladı
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
22 ayar gram bilezik ne kadar?
22 ayar gram bilezik ne kadar?
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor! İşte fiyatı
Bu yumurtayı görenler şaşırıyor! İşte fiyatı
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
Uzmanlar açıkladı: Altın fiyatları yükselir mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pazarın şampiyonu kıl biber: Kilosu 30 TL
Şampiyon belli oldu: Kilosu 30 lira
Uzaktan çalışma yönetmeliği iş yaşamını olumlu etkileyecek! Koşulları yazılı hale getiriliyor
Uzaktan çalışma yönetmeliği iş yaşamını olumlu etkileyecek!
Müşteriye 'salak' dedi hem işinden hem tazminattan oldu!
Müşteriye 'salak' dedi hem işinden hem tazminattan oldu!
22 ayar bilezik ne kadar oldu? Anlık 22 ayar bileziğin gram fiyatları dalgalanmaya devam ediyor
22 ayar bilezik fiyatlarında dalgalanma sürüyor
ŞOK cumartesi ve pazar açık mı? ŞOK market çalışma saatleri belli oldu
Şok market çalışma saatleri
A101 saat kaçta açılıyor? A101 cumartesi pazar açık mı?
A101 çalışma saatleri

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.