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Mahkemeden maaş kesintisiyle ilgili flaş iade kararı!

16.05.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mahkeme'den çalışanları ilgilendiren maaş kesintisiyle ilgili flaş iade kararı geldi. Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle pandemi döneminde idari izne ayrılan kanser hastası aile hekimi Arzu Can Emlik'in maaşından yapılan kesintinin 3'üncü kez iadesine karar verdi.

Mahkemeden maaş kesintisiyle ilgili flaş iade kararı!

Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle pandemi döneminde idari izne ayrılan kanser hastası aile hekimi Arzu Can Emlik'in maaşından yapılan kesintinin 3'üncü kez iadesine karar verdi. Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli, sadece kentte bugüne kadar 30 dava açıldığını ve hepsini doktorların kazandığını belirtirken, genelgeye ve mahkeme kararlarına rağmen kesintilerin devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta görevli aile hekimi Arzu Can Emlik, pandemide riskli gruplar arasında yer alanların Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle idari izinli sayılmalarının ardından izne ayrıldı ancak 2020 yılı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında Emlik'in maaşından kesinti yapıldı. Emlik, bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurarak, kesintinin hukuksuz olduğunu belirtip, mağduriyetinin giderilmesini istedi. Olumsuz yanıt alan Emlik, Kahramanmaraş İdare kesintilerin iadesine karar verdi. Bu karardan sonra 2021 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında Arzu Can Emlik'in maaşından yine kesinti yapıldı. Emlik, bunu da yargıya taşıdı ve mahkeme tekrar kesintilerin iadesine karar verdi. Kararların ardından Emlik'e maaşından kesilen yaklaşık 32 bin lira iade edilirken, Arzu Can Emlik'in 2021 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında da maaşından kesinti yapıldı. Emlik, 3'üncü kez yargıya başvurdu ve Kahramanmaraş İdare Mahkemesi yine Emlik'i haklı bulup, maaşından yapılan kesintinin iadesine karar verdi.

mahkeme

'MESLEKTAŞLARIMIZI MAĞDUR EDİYORLAR'

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, Cumhurbaşkanlığı genelgesine rağmen maaştan kesinti yapılmasının hukuksuz olduğunu ancak İl Sağlık Müdürlüğü'nün hukuksuzluğu sürdürüp, kesinti yaptığını söyledi. Bugüne kadar açılan tüm davaların kazanıldığını ve her dava da gerek avukatlık ücreti gerekse de mahkeme masrafı nedeniyle devletin zarara uğratıldığını kaydeden Tiyekli, "Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı'mız bir kararname çıkardı. Ağır hastalığı olan, kronik hastalığı olan kişilerin pandemi süresince çalışmamasını istedi ve ücretlerinin kesilemeyeceğini açıkça belirtti. Sağlık Bakanlığı buna uymayarak ağır hastalığı olan kişilerin ücretlerinde kesintiye gitti. Biz, sırf Kahramanmaraş'ta 30'a yakın dava açtık ve hepsinde de kazandık. Mahkeme de hepsinde aynısını söyledi, 'Cumhurbaşkanlığı kararnamesi varsa bu kişinin ücretlerini kesemezsin' dedi ama ısrarla İl Sağlık müdürlükleri, bu hasta meslektaşlarımızı mağdur etti ve ücretlerini kesme yoluna gitti. Biz, bunlar için çok üzülüyoruz. Ülkede Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var ama il sağlık müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesini kaba tabirle takmıyor, kendi kafalarına göre uyguluyorlar ve meslektaşlarımızı mağdur ediyorlar. Biz bu konuda ısrarcıyız ve herkes için dava açıp haklarını almaya çalışacağız. Dava açılmadan hekimlerin özlük hakkı verilsin, kaybeden hakları mahkemelerde aramasınlar" diye konuştu. (DHA)

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