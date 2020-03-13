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Makarnada stok sıkıntısı da zam da yok

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2020 11:44 | Son Güncelleme

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı makarnada fiyat artışı yapılmayacağını, stokların da yeterli olduğunu bildirdi.

Külahçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle marketlerdeki temel gıda malzemelerine ilginin arttığını söyledi.

Özellikle makarnaya talebin yoğunlaştığını vurgulayan Külahçoğlu, son 2 günde bir aylık satış gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Külahçıoğlu, bazı e-ticaret sitelerindeki fahiş fiyatlar ve stokların bittiğine yönelik iddialar nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Makarna fiyatlarındaki fahiş fiyatlar gerçeği yansıtmıyor. Sektörümüzün böyle bir yaklaşımı yoktur, olmaz da. Marketlerde ürünlerin tüketilmiş olması bir panik havası yaratmasın. Ülkemizin üretim kapasitesi mevcut tüketimin çok üzerinde. Buğday stoklarımız da uygun, mahsul dönemine de 2 ay var. Hiçbir problem çıkmaz."

Türkiye'de makarna üretimi yapan 24 fabrikanın olduğuna değinen Külahçıoğlu, "Tüm fabrikalarla görüştük. 7 gün 24 saat, 3 vardiya çalışarak tüketicilerimize makarnaları, doğru ve mevcut fiyatıyla sunmaya devam edeceğiz. Herhangi bir panik yaşanmasına gerek yok. Aylarca yetecek stokumuz var." dedi.

"24 makarna fabrikası tam kapasiteli çalışıyor"

Külahçıoğlu, vatandaşların internet üzerindeki suni fiyatları dikkate almamaları konusunda uyararak, şunları kaydetti:

"Sektörümüzde herhangi bir fiyat artışı yok. Bunu kullanmak isteyen bazı fırsatçı e-ticaret siteleri oldu. Bunlara da en güzel cevabı halkımız verecektir. Sektörümüzdeki hiçbir firmanın böyle bir girişimi de yeniden fiyatlandırma çalışması da söz konusu değil. Türkiye'de 24 makarna fabrikası tam kapasiteli çalışıyor. Stok yapmayı gerektirecek bir durum söz konusu değil. Birçok firma ihracat taleplerini erteleyerek, iç piyasanın ihtiyaçlarına yöneldi. İç tüketimi rahatlatmak için marketlere ürün sevkiyatını hızlı bir şekilde yapıyoruz. Fiyatlarımızda da herhangi bir değişiklik olmayacağını tekrar vurguluyorum."

Türkiye'nin, İtalya'dan sonra dünyanın en büyük makarna ihracatçısı olduğunu anımsatan Külahçıoğlu "Makarna ihracatı, 2020'de artışla başladı. Ocak-şubat aylarında, geçen yılın aynı dönemine oranla ihracatımız yüzde 13 arttı. Talepleri göz önüne aldığımızda artışın önümüzdeki dönemlere de yansıyacağını görüyoruz. Gerek Uzak Doğu'dan, gerekse de Avrupa'dan Türk makarnasına talepler artmış durumda. Sektör olarak önceliğimiz Türkiye'deki tüketicilerin ihtiyacını karşılamak. Üretim kapasitemiz toplamda 2 milyon ton. Bu da Türkiye'nin ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek düzeyde." ifadesini kullandı.

Makarnada ramazan öncesi üretim artmıştı

Arbella Makarna Genel Müdürü Gülçin Arslan Hazar da makarnada fiyat artışı olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Tüketiciler, e-ticaret sitelerindeki fiyatlara aldanmamalı. Üreticilerin kendi internet sitelerindeki fiyatlar, market fiyatlarından farksız. Böyle bir panik ortamı yaratılıyor ama üreticilerde, stoklarda bir sorun yok. Marketler de bunlarla ilgili önlemlerini aldılar. Biz, ihracattaki siparişlerimizi öteleyerek, iç piyasaya öncelik verdik."

Türkiye'nin, dünyanın önde gelen makarna üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Hazar, "Türkiye'de, makarna stokunun yeterli olduğunu çok rahat söyleyebilirim. Bunun nedenlerinden biri ramazan ayının gelecek olmasından dolayı fazlasıyla hazırlık yapılması. Normalin üzerinde stok var. Bununla ilgili tüm zincir marketlerle de planlamalar yapıldı. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar, e-ticaret siteleri yerine firmaların kendi internet sitelerine yönelebilirler." diye konuştu.

Hazar, herhangi bir fiyat artışı yapmadıklarını ve yapmayacaklarını dile getirerek "Makarnaya olan ilgiyle ilgili tüm önlemler zaten alındı. Panik ortamı yaratılmaması gerektiğini düşünüyorun. Üretim tarafında bir sıkıntı yok." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA

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