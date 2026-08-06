Makroekonomi Bilgin Ne Seviyede?

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Fiyatların genel düzeyinin sürekli ve hissedilir bir şekilde artış göstermesine ne ad verilir?
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Türkiye'de para politikasını yönetmek ve fiyat istikrarını sağlamak kimin asli görevidir?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
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Bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybetmesine ne denir?
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Bankaların Merkez Bankasından borç alırken ödediği veya Merkez Bankasına borç verirken aldığı orana ne ad verilir?
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Bir ülkede bir yıl içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir?
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
Kişi Başına Düşen Milli Gelir
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Hükümetin vergi oranlarını değiştirerek veya kamu harcamalarını artırarak ekonomiye müdahale etmesine ne ad verilir?
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Ekonomide büyümenin durması (durgunluk) ile yüksek enflasyonun aynı anda yaşandığı zorlu döneme ne denir?
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Bir ekonomide iş bulma ümidini kaybettiği için artık iş aramayan kişiler istatistiklerde hangi gruba dahil edilir?
İşgücüne dahil olmayanlar
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Kısa vadede enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu savunan ekonomik kavram hangisidir?
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Merkez Bankası piyasadaki para arzını daraltmak (sıkılaştırma) istediğinde aşağıdaki araçlardan hangisini kullanır?
Açık piyasa işlemleriyle piyasaya tahvil satar.
Politika faizini düşürür.
Kamu harcamalarını artırır.