Makroekonomi Bilgin Ne Seviyede?

Makroekonomi bilgini ölçelim mi?

1/10 Fiyatların genel düzeyinin sürekli ve hissedilir bir şekilde artış göstermesine ne ad verilir? Enflasyon Deflasyon Resesyon Devalüasyon

2/10 Türkiye'de para politikasını yönetmek ve fiyat istikrarını sağlamak kimin asli görevidir? Merkez Bankası Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Maliye Bakanlığı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

3/10 Bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybetmesine ne denir? Devalüasyon Revalüasyon Emisyon Dezenflasyon

4/10 Bankaların Merkez Bankasından borç alırken ödediği veya Merkez Bankasına borç verirken aldığı orana ne ad verilir? Politika faizi Gecikme faizi Kredi faizi Mevduat faizi

5/10 Bir ülkede bir yıl içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Net İhracat Kişi Başına Düşen Milli Gelir Bütçe Fazlası

6/10 Hükümetin vergi oranlarını değiştirerek veya kamu harcamalarını artırarak ekonomiye müdahale etmesine ne ad verilir? Maliye politikası Faiz politikası Dış ticaret politikası Kur politikası

7/10 Ekonomide büyümenin durması (durgunluk) ile yüksek enflasyonun aynı anda yaşandığı zorlu döneme ne denir? Stagflasyon Hiperenflasyon Deflasyon Resesyon

8/10 Bir ekonomide iş bulma ümidini kaybettiği için artık iş aramayan kişiler istatistiklerde hangi gruba dahil edilir? İşgücüne dahil olmayanlar İşsizler Eksik istihdam edilenler Geçici işsizler

9/10 Kısa vadede enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu savunan ekonomik kavram hangisidir? Phillips Eğrisi Laffer Eğrisi Gini Katsayısı Lorenz Eğrisi