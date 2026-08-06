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Makroekonomi Bilgin Ne Seviyede?

Her gün haberlerde duyduğumuz faiz, enflasyon ve büyüme gibi terimler hayatımızı doğrudan etkiliyor. Peki bu koca makine nasıl çalışıyor? Paranın ve piyasaların dilini ne kadar anlıyorsun?

Makroekonomi Bilgin Ne Seviyede?

Makroekonomi bilgini ölçelim mi?

1/10

Fiyatların genel düzeyinin sürekli ve hissedilir bir şekilde artış göstermesine ne ad verilir?

Fiyatların genel düzeyinin sürekli ve hissedilir bir şekilde artış göstermesine ne ad verilir?
Enflasyon
Deflasyon
Resesyon
Devalüasyon
2/10

Türkiye'de para politikasını yönetmek ve fiyat istikrarını sağlamak kimin asli görevidir?

Türkiye'de para politikasını yönetmek ve fiyat istikrarını sağlamak kimin asli görevidir?
Merkez Bankası
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
Maliye Bakanlığı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
3/10

Bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybetmesine ne denir?

Bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybetmesine ne denir?
Devalüasyon
Revalüasyon
Emisyon
Dezenflasyon
4/10

Bankaların Merkez Bankasından borç alırken ödediği veya Merkez Bankasına borç verirken aldığı orana ne ad verilir?

Bankaların Merkez Bankasından borç alırken ödediği veya Merkez Bankasına borç verirken aldığı orana ne ad verilir?
Politika faizi
Gecikme faizi
Kredi faizi
Mevduat faizi
5/10

Bir ülkede bir yıl içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir?

Bir ülkede bir yıl içinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir?
Gayrisafi Yurt İçi Hasıla
Net İhracat
Kişi Başına Düşen Milli Gelir
Bütçe Fazlası
6/10

Hükümetin vergi oranlarını değiştirerek veya kamu harcamalarını artırarak ekonomiye müdahale etmesine ne ad verilir?

Hükümetin vergi oranlarını değiştirerek veya kamu harcamalarını artırarak ekonomiye müdahale etmesine ne ad verilir?
Maliye politikası
Faiz politikası
Dış ticaret politikası
Kur politikası
7/10

Ekonomide büyümenin durması (durgunluk) ile yüksek enflasyonun aynı anda yaşandığı zorlu döneme ne denir?

Ekonomide büyümenin durması (durgunluk) ile yüksek enflasyonun aynı anda yaşandığı zorlu döneme ne denir?
Stagflasyon
Hiperenflasyon
Deflasyon
Resesyon
8/10

Bir ekonomide iş bulma ümidini kaybettiği için artık iş aramayan kişiler istatistiklerde hangi gruba dahil edilir?

Bir ekonomide iş bulma ümidini kaybettiği için artık iş aramayan kişiler istatistiklerde hangi gruba dahil edilir?
İşgücüne dahil olmayanlar
İşsizler
Eksik istihdam edilenler
Geçici işsizler
9/10

Kısa vadede enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu savunan ekonomik kavram hangisidir?

Kısa vadede enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu savunan ekonomik kavram hangisidir?
Phillips Eğrisi
Laffer Eğrisi
Gini Katsayısı
Lorenz Eğrisi
10/10

Merkez Bankası piyasadaki para arzını daraltmak (sıkılaştırma) istediğinde aşağıdaki araçlardan hangisini kullanır?

Merkez Bankası piyasadaki para arzını daraltmak (sıkılaştırma) istediğinde aşağıdaki araçlardan hangisini kullanır?
Açık piyasa işlemleriyle piyasaya tahvil satar.
Politika faizini düşürür.
Vergileri düşürür.
Kamu harcamalarını artırır.
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ING Para Mevzuları
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