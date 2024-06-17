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Maliyeden yeni hamle! Sahillere iniyorlar! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.06.2024 13:23
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Kayıt dışılıkla mücadelede Hazine ve Maliye Bakanlığı denetimlerine yaz aylarında da devam ediyor. Bakanlığa bağlı ekipler, Antalya, Muğla ve İzmir'in tatil beldelerinde eğlence ve konaklama sektörlerine yönelik saha denetimlerini yoğunlaştıracak. Günübirlik kiralanan konutlara yönelik yoklama yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de ilk açıklama geldi.

Maliyeden yeni hamle! Sahillere iniyorlar! Bakan Şimşek'ten ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaz döneminde Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere turizm beldelerinde yoğun kullanılan işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştıracak. Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla bu alana yönelik denetim takvimini oluşturdu. Ekipler denetimlerini üç ilde yoğunlaştıracak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye büyük önem verdiklerinin altını çizmiş, bu yöndeki denetimlere ilişkin, "Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek." açıklamasında bulunmuştu.

DENETİMLERDE ÜÇ İL ÖNE ÇIKIYOR

Ekiplerce, yaz aylarında başta Antalya, Muğla ve İzmir olmak üzere turizm beldelerinde denetim gerçekleştirilecek.

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Bu amaçla Antalya, İzmir ve Muğla'ya yüzlerce denetim personeli takviyesi yapıldı. Gece faaliyet gösteren eğlence mekanları, yat turizmi, plaj kulübü diye de bilinen beach clubların yanında otel ve pansiyonlara yönelik saha denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimler kapsamında restoranlar, işlek cadde ve sokaklardaki işletmeler de yer alacak.

Özelikle gece kulübü, restoran ve beachlerde hasılat tespitleri yapılacak.

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KONUT KİRALAMA SEKTÖRÜ DE TAKİPTE

Gelir İdaresi ekipleri, denetimlerde günübirlik konut kiralamalarına da ağırlık verecek. Yazlık kiralamalara yönelik 2023 yılına ilişkin analiz çalışmaları da yapılırken bu kapsamda gelir elde ettiği düşünülen mükellefler izaha davet edilip sonuca göre gönüllü uyumla beyanda bulunmaları sağlanacak.

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığından günübirlik konut kiralama izni alan mükellefler ile boş olan ve günübirlik kiralama potensiyeli bulunan konutlara yönelik yoklama yapılacak.

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BAKAN ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Bakan Şimşek de X hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu denetimlere ilişkin olarak, "Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Kayıt dışılıkla mücadelemize her alanda ara vermeden devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Express


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