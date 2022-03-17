Maliyetleri değerinden fazla! Bozuk paralara zam geldi

Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı etkilerden dolayı emtia fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldü. Bakır, nikel ve çinko metalleri madeni paraların üretiminde kullanılan üç ana madde. Madeni para üretiminde kullanılan metallerin fiyatları arttıkça maliyetleri değerinin üzerine çıktı. Ülkede 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira olarak üretilen madeni paraların madeni değeri tavan yaptı. 1 kuruşun üretim maliyeti 55 kuruşa, 50 kuruşun üretim maliyeti ise 1,47 liraya yükseldi.

MALİYETLERİ DEĞERİNDEN FAZLA

Metallerin ana madde olarak kullanıldığı birçok sektör de fiyat artışlarından etkilendi. Bunlardan biri de bozuk paralar. Bakır, nikel ve çinko metalleri madeni paraların üretiminde kullanılan üç ana madde. Madeni para üretiminde kullanılan metallerin fiyatları arttıkça maliyetleri değerinin üzerine çıktı. 1 kuruşun üretim maliyeti 55 kuruşa, 50 kuruşun üretim maliyeti ise 1,47 liraya yükseldi.



