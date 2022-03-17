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Maliyetleri değerinden fazla! Bozuk paralara zam geldi

17.03.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali emtia fiyatların da sert dalgalanmalar oldu. Savaş nedeniyle nikel son yılların en yüksek seviyesini gördü. Emtiların yükselmesi madeni paraların maliyetlerini de yükseltti. 1 kuruşun üretim maliyeti 55 kuruşa, 50 kuruşun üretim maliyeti yaklaşık üç katı olan 1 lira 47 kuruşa, 1 liranın üretim maliyeti ise 1 lira 78 kuruşa kadar arttı. Bakır, çinko ve nikel fiyatlarındaki yükselişler metal paranın maliyetini kendi değerinin önüne çıkardı.

Maliyetleri değerinden fazla! Bozuk paralara zam geldi

Rusya-Ukrayna savaşından kaynaklı etkilerden dolayı emtia fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldü. Bakır, nikel ve çinko metalleri madeni paraların üretiminde kullanılan üç ana madde. Madeni para üretiminde kullanılan metallerin fiyatları arttıkça maliyetleri değerinin üzerine çıktı. Ülkede 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş ve 1 lira olarak üretilen madeni paraların madeni değeri tavan yaptı. 1 kuruşun üretim maliyeti 55 kuruşa, 50 kuruşun üretim maliyeti ise 1,47 liraya yükseldi.

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MALİYETLERİ DEĞERİNDEN FAZLA

Metallerin ana madde olarak kullanıldığı birçok sektör de fiyat artışlarından etkilendi. Bunlardan biri de bozuk paralar. Bakır, nikel ve çinko metalleri madeni paraların üretiminde kullanılan üç ana madde. Madeni para üretiminde kullanılan metallerin fiyatları arttıkça maliyetleri değerinin üzerine çıktı. 1 kuruşun üretim maliyeti 55 kuruşa, 50 kuruşun üretim maliyeti ise 1,47 liraya yükseldi.

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