Çekmeköy'de bir zincir marketten satın alınan çekirdeklerin büyük bölümünün içinin boş çıkması üzerine konu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşındı. Yapılan incelemede ürünün "ayıplı mal" olduğuna hükmeden heyet, tüketiciye 35 liranın iade edilmesine karar verdi.

Olay, iki çocuğun marketten aldıkları çekirdekleri açıp yemeye başlamasıyla ortaya çıktı. Paketlerdeki çok sayıda çekirdeğin içinin boş olduğunu fark eden çocukların babası ve Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyu hukuki sürece taşıdı. Tüketici Hakem Heyeti, başvuruyu haklı bularak markanın sattığı ürünün ayıplı mal olduğuna karar verdi.

TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, kararın emsal niteliği taşıyabileceğini belirterek tüketicilerin hak arama konusunda ödenen miktarı ölçüt almaması gerektiğini söyledi.

ÇEKİRDEKLERİN İÇİNİN BOŞ ÇIKMASI HUKUKİ SÜRECE TAŞINDI

Olayın nasıl geliştiğini anlatan TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, iki çocuğun babaları aracılığıyla marketten iki paket çekirdek satın aldığını ve yemeye başladıklarında ürünlerin büyük bölümünün içinin boş olduğunu fark ettiklerini aktardı.

Bunun üzerine Aydın Ağaoğlu'nun tüketici haklarını korumak amacıyla hukuki süreci başlattığını belirten Güllü, ürünün ayıplı mal kapsamında değerlendirilmesi için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurulduğunu ifade etti.

Güllü, ayıplı mal kavramının Tüketici Kanunu'nda satıcının vaat ettiği, görselinde veya ilanında belirttiği özellikleri taşımayan ürünler için kullanıldığını hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu:

"İki küçük çocuğumuz babası aracılığıyla marketten iki paket çekirdek alıyor. Açıp yemeye başladıklarında çekirdeklerin büyük bir bölümünün içinin boş olduğunu görüyor. Bunun üzerine başkanımız Aydın Ağaoğlu, hukuki süreç başlatıp tüketicinin hakkını aramak adına ayıplı bir mal olarak değerlendirdi ve hakem heyetine başvuru yaptı. Hakem heyeti de tüketicinin bu talebini haklı gördü çünkü burada bir ayıplı bir mal vardı. Nedir ayıplı mal? Tüketici kanunumuzda şöyle tabir eder, 'Satıcının size vadettiği, görselinde, ilanında belirttiği özelliklere sahip olmayan ürünler' ayıplı olarak kabul edilir. Siz normal bir tüketici anlayışıyla bu pakete baktığınızda ne anlarsınız? 'Ben bunu aldığımda iri taneli, güzel bir çekirdek yiyeceğim' dersiniz. Ama paketi açıp baktığımızda birçok tanenin içinin boş olduğu; dolayısıyla da burada vaadedilen şekilde bir hizmet ve bir mal sunulmadığı ortada. Dolayısıyla hakem heyeti de satıcı bunun aksini ispat edemediğinden tüketicinin talebini haklı buldu."

35 LİRALIK ALIŞVERİŞ İÇİN İADE KARARI VERİLDİ

Satın alınan iki paketin toplam bedelinin 35 lira olduğunu belirten Güllü, paket başına 17 lira 50 kuruş ödendiğini ve hakem heyetinin bu tutarın tüketiciye geri verilmesine hükmettiğini söyledi.

Ödenen miktarın düşük olmasının tüketici haklarını aramaya engel olmadığını vurgulayan Güllü, şu ifadeleri kullandı:

"Bu paketin tanesi 17 lira 50 kuruş, iki paket aldık ve 35 liranın iadesine karar verildi. Hak aramanın bedeli olmaz, öncelikle onu belirtelim. Bu 1 lira da olur, 1000 lira da olur, milyonlar da olabilir. Buradaki miktarın paket başına 17 lira 50 kuruş olması bizim için hiç önemli değil. Bu 1 lira da olsa biz yine aynı işlemi yapardık. Biz bu başvuruyu yapmadan önce sosyal medyada da baktık, gerçekten çekirdeklerin içinin boş çıkmasına yönelik birçok şikayet olduğunu gördük. Biz kendimiz de bizzat şahidi olunca bunu hukuki süreç olarak hakem heyetine taşıdık. Biz aldığınız ürünün bozuk çıkmasını çok gördük ama bir çekirdek tanesinin görseliyle içindekinin uyuşmadığından kaynaklı hakem heyeti kararı başka yerde görmedim, Türkiye'de bir ilk olarak karşımıza çıkıyor"

TÜKETİCİLERE E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU ÇAĞRISI

Benzer sorunlarla karşılaşan tüketicilerin de haklarını aramaları gerektiğini belirten Güllü, Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurunun kolay ve ücretsiz olduğunu hatırlattı.

Başvuruların 186 bin liraya kadar e-Devlet üzerinden yapılabildiğini kaydeden Güllü, tüketicilerin ödedikleri tutar ne olursa olsun haklarını talep etmelerinin hem kendi yaşam kaliteleri hem de piyasadaki ürünlerin denetlenmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Güllü, tüketicilerin şikayetlerini ilgili mercilere iletmemesi halinde işletmelerin ürünlerini doğru kabul ederek üretime devam edebileceğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başvuru yolu basit ve ücretsiz. 186 bin liraya kadar e-Devlet uygulaması üzerinden hakem heyeti başvuru yazarak başvuruyu yapabilir. Hak aramanın bedeli olmaz; 1 lira da olsa biz hakkımızı arayalım. Çünkü hak arandıkça çoğalır ve hayatın kalitesi artar. Biz bu firmayı hakem heyetine taşımadığımız takdirde işletme sattığı ürünün doğru olduğunu kabul edecek ve yine üretmeye devam edecek. Tüketicimiz de almış olduğu ürünün ve ödemiş olduğu bedelin karşılığını alamadığı için kandırılmaya, tatminsiz olmaya devam edecek. Dolayısıyla da hayatımız kalitesiz olarak sürmeye devam edecek. Hak aramak insanın hayatının kalitesini arttırır" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır