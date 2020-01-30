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Marmarabirlik’ten 48 milyon TL ödeme

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 13:13 | Son Güncelleme

Ürün alım kampanyası sona eren Marmarabirlik’te 31 Ocak tarihinde (yarın) ortaklara 48 milyon TL ödeme yapılacak.21 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve 8 Ocak 2020’de sona eren 2019/2020 ürün alım kampanyasında 43 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, 31 Ocak 2020 tarihinde üreticilerine 48 milyon TL ödeme yapmaya hazırlanıyor.

Marmarabirlik’ten 48 milyon TL ödeme

Ürün alım kampanyası sona eren Marmarabirlik’te 31 Ocak tarihinde (yarın) ortaklara 48 milyon TL ödeme yapılacak.
21 Ekim 2019 tarihinde başlayan ve 8 Ocak 2020’de sona eren 2019/2020 ürün alım kampanyasında 43 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştiren Marmarabirlik, 31 Ocak 2020 tarihinde üreticilerine 48 milyon TL ödeme yapmaya hazırlanıyor. Kalan son dilim ödeme ise, 2020 Nisan ayı sonunda yapılacak. Son 10 yılın en zor kampanyası olduğunu belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Bu kampanya Marmarabirlik için bir dönüm noktasıydı” dedi.
Son iki yıldır piyasada diğer alıcıların olmadığını, tek alıcı konumunda kaldıklarını ve ortakları desteklemek amacıyla piyasa şartlarının üzerinde bir fiyatla ürün alımlarını gerçekleştirdiklerini bildiren Asa, “Kuruma zarar vermeden, üreticiyi de mağdur etmeden zor bir kampanyayı geride bıraktık. Marmarabirlik yönetim kurulu olarak üreticimizin sıkıntıları çözmeye ve destek olmaya çalıştık. Bugüne kadar olduğu gibi Marmarabirlik imkânları her zaman ortaklarımızın lehine kullanılmış ve gereken yapılmıştır” dedi.
Marmarabirlik’in zeytin üreticileri için önemine de değinen Asa şunları söyledi:
“Biz ortaklarımızın geleceğini düşünüyoruz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında satışlarımız her geçen gün daha da artmakta, sürekli büyümekteyiz. Bazı kesimler yapılan icraatları ve Marmarabirlik’in geldiği noktayı görmezlikten gelmektedirler. Yapılanları basite indirgemektedirler. Bir taraftan geçmiş dönemin borcu taksitler halinde ödenirken, ürün alımları kredi kullanmadan yapılmakta ve düzenli bir şekilde ödenmektedir. Kurum kar etmekte, karlılığını da yatırıma dönüştürmekte, birçok kooperatif bölgesine depolama tesisleri yapılmakta ve ilk defa kendi öz kaynakları ile kar payı dağıtılmaktadır. Üreticilerimizin en önemli girdi kalemi olan gübre ve zirai ilaç dağıtımı ise 2010’dan bugüne düzenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Mademki bugüne kadar yapılanlar bu kadar kolay ve basitti, geçmişte sebep yapılmadı, yapılamadı?”
31 Ocakta yapılacak ödemeden sonra 3 Şubattan itibaren gübre dağıtımının da başlayacağını belirten Başkan Asa sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şubat ayının ilk haftasında üreticilerimizin toprak altı-Avrupa gübresi olarak bildikleri gübre ve Marmarabirlik’in kendi üretimi olan Kop Organik marka gübre dağıtımına başlanacaktır. Bütün kooperatiflerde gübre ve ziraî ilaç dağıtımı için gereken organizasyonlar yapıldı. İlk etapta ortaklarımızın nisan ayı alacaklarından mahsup edilmek üzere gübre dağıtımına başlanacak.”
Hidamet Asa, ayrıca birlik imkanları ve üreticilerden gelecek talepler doğrultusunda, ayni kredi limitlerinin belirleneceğini, 2020 Aralık ayı sonunda teslim edilecek ürün bedellerinden kesilmek üzere, vadeli olarak gübre ve ziraî ilaç dağıtımının da yapılacağını sözlerine ekledi.

Marmarabirlik’ten 48 milyon TL ödeme

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