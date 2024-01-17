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Martı TAG uygulaması hakkında önemli karar: Korsan taşımacılık cezası iptal edildi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.01.2024 15:04 | Son Güncelleme:
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Martı TAG kullanıcısına verilen korsan taşımacılık cezaları, Antalya 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Martı TAG uygulaması hakkında önemli karar: Korsan taşımacılık cezası iptal edildi

Antalya 2. İdare Mahkemesi, Martı TAG kullanıcısına verilen korsan taşımacılık cezalarını iptal etti. Mahkeme kararında delil yetersizliğine dikkat çekti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Antalya 2. İdare Mahkemesi'nin, korsan taşımacılık iddiasıyla Martı TAG kullanıcısına verilen 20 bin 342 lira idari para ve 60 gün süreyle trafikten men edilme cezalarını, delil eksikliği nedeniyle iptal etti.

Aracı bağlanan ve emniyet ekiplerince ceza uygulanan TAG sürücüsü B.B. tarafından açılan davada, Antalya 2. İdare Mahkemesinin sürücüyü haklı bulurken, söz konusu kararla TAG sürücüsünün ticari amaçlı yolcu taşımacılığı yaptığı iddiası geçersiz hale geldi.

Mahkeme kararında, "polis ekiplerince tutulan tutanağın tek taraflı ve dayanaksız olduğu, TAG sürücüsünün ticari maksatla yolcu taşıdığına dair delil bulunmadığı ve bunun sadece kolluk beyanından kaynakladığı, dolayısıyla emniyet tarafından tutulan tutanakla kesilen cezanın hukuka aykırı olduğu" bildirildi.


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Ceza mahkeme martı iptal uygulama
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