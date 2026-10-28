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Masada seyyanen zam ve refah payı var! Emekliye 2 zam formülü: 23.552 TL için yeni hesap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilerin durumunu iyileştirmeyle alakalı açıklaması sonrası milyonlar yıl sonuna kadar yapılması planlanan düzenlemelere kilitlendi. En düşük emekli maaşı için seyyanen zam ve enflasyonun üzerinde refah payı olmak üzere iki alternatif değerlendiriliyor. Olası artışlara dair hesaplamalar da gündeme geldi. İşte 2 zam formülü...

Masada seyyanen zam ve refah payı var! Emekliye 2 zam formülü: 23.552 TL için yeni hesap
Hande Dağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milyonlarca emeklinin merakla beklediği 'aylıklarda iyileştirme' mesajı sonrası ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda iki alternatifin masada olduğu öğrenildi.

Masada seyyanen zam ve refah payı var! Emekliye 2 zam formülü: 23.552 TL için yeni hesap 1

İŞTE MASADAKİ İKİ ALTERNATİF

İlk alternatif emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması olurken ikincisi de enflasyonun üzerinde, iyileştirici ve yüksek oranda bir refah payı verilmesi olarak yer aldı.

Masada seyyanen zam ve refah payı var! Emekliye 2 zam formülü: 23.552 TL için yeni hesap 2

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BÜTÇEDE YÜZDE 66'LIK ARTIŞ DETAYI

Geçtiğimiz haftalarda TBMM'ye sunulan 2027 bütçe teklifinde, SGK'ya yapılacak bütçe transferlerinde geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 66'lık artış öngörülmesi dikkat çekmişti. Söz konusu artış, uzmanlarca emekli aylıklarında enflasyon dışında da bir artış olabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Masada seyyanen zam ve refah payı var! Emekliye 2 zam formülü: 23.552 TL için yeni hesap 3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLER İÇİN 'İYİLEŞTİRME' MESAJI

Bütçe artışına dair değerlendirmeler devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir açıklama geldi. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Erdoğan, "2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından milyonlarca emekli, yapılacak yasal düzenlemelere kilitlendi.

Masada seyyanen zam ve refah payı var! Emekliye 2 zam formülü: 23.552 TL için yeni hesap 4

2027 YILININ BAŞINDA ARTIŞ

Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi emeklilerle ilgili iyileştirici düzenlemelerin 2027 yılının başında hayata geçmesi hedefleniyor. Planlama buna göre yapılıyor.

Masada seyyanen zam ve refah payı var! Emekliye 2 zam formülü: 23.552 TL için yeni hesap 5

"EMEKLİLERİMİZİ ÖNCELİKLENDİRDİK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "Bu 2027 yılı bütçemizde özellikle emeklilerimizi önceliklendirdik. Bütçemizi hazırlarken emeklilerimize enflasyonla gelecek artışın daha üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bir bütçemizi hazırladık" dedi.

Emeklilerin alım gücünü yükseltmek adına iki alternatifin masada olduğu kaydedildi. Bunlardan ilki emekli aylıklarına 'seyyanen zam' yapılması olurken ikincisi de enflasyonun üzerinde, iyileştirici ve yüksek oranda bir 'refah payı' verilmesi.

Emeklilerin alım gücünü kalıcı biçimde düzeltmek adına belirlenecek bir tutara göre tüm emekli aylıklarına seyyanen zam yapılacağı belirtildi. Ne kadarlık bir seyyanen zam olacağı ise bütçe olanakları çerçevesinde belirlenecek.

Örnek olarak; 3 bin TL'lik bir seyyanen zam yapılması durumunda en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'den 26 bin 552 TL'ye yükselmiş olacağı aktarıldı. Yılbaşında emekliler enflasyon oranlarına göre zamlı maaşlarını alacak.

İkinci alternatif kapsamında da bu artışla yetinilmemesi, ayrıca refah payı da verilmesi yönünde görüş bildirildiği kaydedildi. Bu oranın da geçmiş yıllarda verilen refah payından daha yüksek olması ve emeklinin yüzünün güldürülmesi üzerinde durulduğu aktarıldı.

Masada seyyanen zam ve refah payı var! Emekliye 2 zam formülü: 23.552 TL için yeni hesap 6

ETKİ ANALİZİ

Bu iki altenatifin dışında da neler yapılabileceğine de bakılacağı belirtilirken alternatifler çerçevesinde gereken etki analizlerinin yapıldığı, bütçenin durumuna göre hangi alternatifin tercih edileceğinin belirleneceği, son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği kaydedildi.

Masada seyyanen zam ve refah payı var! Emekliye 2 zam formülü: 23.552 TL için yeni hesap 7

"DAHA ADALETLİ OLUR"

AK Parti kurmayları, "En düşük emekli aylığı artışlarında, daha az prim ödeyenlerin daha fazla artış alması emekliler arasında adaletsizliğe neden oluyor. Çoğu zaman en düşük aylık alanlara diğer emeklilerden daha fazla zam yapılıyor. Bu sene yılbaşında yapılan zam da öyle oldu. Kök maaşlar üzerinden bir zam gündeme gelirse daha adaletli olur. Bunları çalışacağız" şeklinde konuştu.

Masada seyyanen zam ve refah payı var! Emekliye 2 zam formülü: 23.552 TL için yeni hesap 8

VATANDAŞLIK MAAŞI

'Vatandaşlık Maaşı' olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamına en düşük aylığı alan emeklilerin de dahil edilmesinin planlandığı, buna göre emekli kirada oturuyorsa ve başka bir geliri yoksa devletin destek verebileceği, ayrıca başka ne tür destekler verileceğinin de çalışılacağı öğrenildi.

Masada seyyanen zam ve refah payı var! Emekliye 2 zam formülü: 23.552 TL için yeni hesap 9

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Mevcutta 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının da yapılacak düzenlemeye paralel şekilde artırılacağı kaydedildi. Yüzde 10'luk bir artış olması halinde emekli 25 bin 900 TL civarında aylık alacak. Buna yüzde 5'lik refah payı eklenmesi durumunda da en düşük emekli aylığı 27 bin TL'yi bulacak.

Masada seyyanen zam ve refah payı var! Emekliye 2 zam formülü: 23.552 TL için yeni hesap 10

MEMUR EMEKLİSİ İÇİN DURUM

Enflasyon tahminleri çerçevesinde yapılan hesaplar memur emeklilerine yüzde 8 civarında bir artışı işaret ediyor. Yüzde 5'lik refah payı artışı durumunda da en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 600 TL civarına çıkacak.

Diğer yandan SSK ve Bağ-Kur emeklisiyle aynı oranda bir artış sağlanması halinde (yüzde 15) aylıkların 36 bin TL'yi geçeceği belirtildi.

Masada seyyanen zam ve refah payı var! Emekliye 2 zam formülü: 23.552 TL için yeni hesap 11

Enflasyon oranları değerlendirildiğinde ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 9.5 ile 10.5 arası zam yapılması beklenirken bu artışın üzerine yüzde 2 ile 5 arası bir refah payı eklenmesi gündemde. Örneğin, yüzde 5'lik bir artış olursa emekli toplamda yüzde 15 civarında zam alacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli
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