Maskeler bugün satışa çıktı! Maske fiyatı ne kadar?

"Dileyen herkesin maskeye ulaşması sağlanacak. Ücretsiz maske alanın da daha fazla maske talebi varsa onu da sağlaması mümkün olacak. Biz 10 gün için 5 maske veriyorduk ama bazılarına yetmiyordu. Her gün 2-3 maske kullanması gerekenler oluyordu. En azından ücretiyle beraber istedikleri kadar maske temin etme şansına sahip olacaklar. Bu anlamda doğru bir uygulama oldu. Bu şekilde, hem sokaktaki herkesin maske takmasını talep ediyoruz hem de erişimlerini sağlamış oluyoruz."

Ücretli maske satışının eczanelerde yoğunluk oluşturup oluşturmayacağı konusunda Sarıalioğlu, "Eczanelerimiz zaten ücretsiz maske dağıtımından dolayı yeterince yoğundu. Bizim oradaki esas yoğunluğumuz da maske almaya gelip alamayanlardan kaynaklıydı. Kodu uyuşmayan vardı, daha önceden aldığı için hakkı olmayanlar vardı. Zaten eczanelerin dışında market ve medikallerde de satışı söz konusu olacağı için ekstra bir yoğunluk yaratmayacaktır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

'KENDİ KAR MARJIMIZI DEĞİL VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Arnavutköy'deki bir eczanede çalışan Eczacı Teknisyeni Gamze Samar, maskeleri vatandaşlara 1 liradan satacaklarını söyledi.