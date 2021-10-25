FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mastercard'tan kripto para hamlesi

Mastercard'tan kripto para hamlesi

25.10.2021 20:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ödeme teknolojileri şirketi Mastercard, müşterilerinin tüketicilerin kripto para alıp satmasına, kripto paraya dayalı özel fırsatlar sunmasına ve kripto para banka ve kredi kartlarının düzenlenmesini kolaylaştırmasına olanak tanıyacağını bildirdi.

Mastercard'tan kripto para hamlesi

Şirketten yapılan açıklamada, Mastercard'ın dijital varlık platformu Bakkt ile iş birliği yaptığı belirtildi.

KRİPTO PARALAR İÇİN YENİ DÜZENLEME

Söz konusu iş birliği kapsamında tüketicilerin dijital varlık ekosistemine erişiminin artacağına işaret edilen açıklamada, Mastercard'ın ortaklarına kripto para birimi çözümleri sunabileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu çözümlerin tüketicilerin Bakkt platformu tarafından desteklenen cüzdanlar aracılığıyla dijital varlıkları satın alma, satma ve elinde tutma kabiliyeti ile markalı kripto para banka ve kredi kartlarının düzenlenmesi olduğu aktarıldı.

Şirketin açıklamasında, Mastercard'ın kripto para birimini özel fırsatlara ilişkin çözümlere de entegre edeceği ve ortaklarının ödül olarak kripto para birimi sunmasına ve sadakat puanları ile diğer dijital varlıkların takas edilmesine olanak tanıyacağı ifade edildi. (AA)

Bitcoin yükselecek mi? ‘Yeni hedef 90 bin dolar’ iddiası…Bitcoin yükselecek mi? ‘Yeni hedef 90 bin dolar’ iddiası…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması!Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank'tan kredi faiz indirimi açıklaması!
PARTNERPınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj: Bu beden benim!Pınar Altuğ'u sinirlendiren mesaj: Bu beden benim!
EPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zamEPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zam
Anahtar Kelimeler:
Kripto para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elçiliklerden art arda açıklama: Geri adım attılar

Elçiliklerden art arda açıklama: Geri adım attılar

HTS kayıtları, Ümitcan Uygun’u yalanladı

HTS kayıtları, Ümitcan Uygun’u yalanladı

Ben olsam bu fiyattan altın almam

Ben olsam bu fiyattan altın almam

EPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zam

EPGİS duyurdu: Benzine 44 kuruş zam

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Twitter'in kurucusundan kehanet gibi iddia!

Kamu bankaları faiz indirdi

Kamu bankaları faiz indirdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Asgari ücret 750 lira artabilir

Asgari ücret 750 lira artabilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

LPG otogaza 22 kuruş zam

LPG otogaza 22 kuruş zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.