Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Nisan ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,66 artış gerçekleşti.

Yani ev sahipleri mevcut kiranın yüzde 12,66’sı oranında kira zammı yapabilirler. Kiranıza yapılabilecek zammı hesaplamak isterseniz şu örnekten faydalanabilirsiniz:

Örnek kira zammı hesaplama:

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL Zam oranı: yüzde 12,66 Zam bedeli: 126,6 TL (1000X12,66/100) Zamlı kira bedeli: 1.126,6 TL (1000+126,6)

KİRA ZAMMI EN FAZLA NE KADAR YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2020 TEFE-TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2020 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

