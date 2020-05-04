Mayıs kira zammı hesaplama: TEFE - TÜFE’de artış ile kira zammı ne kadar oldu?

Koronavirüs önlemleri devam ediyor ve salgın ekonomik olarak da vatandaşları zorluyor. Şu dönemde kira zammı hesaplama da hassas yapılması gereken bir işlem. Hesaplama için önce TEFE - TÜFE oranlarına bakılıyor. Peki Mayıs ayında TEFE - TÜFE artışı ne kadar oldu? Kiralar kağıt üstünde ne kadar zamlanabilir?

MAYIS'TA KİRA ZAMMI NE KADAR OLABİLİR?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

Yani ev sahipleri mevcut kiranın %12,66’sı oranında kira zammı yapabilirler. Kiranıza yapılabilecek zammı hesaplamak isterseniz şu örnekten faydalanabilirsiniz:

Örnek kira zammı hesaplama:

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL Zam oranı: %12,66 Zam bedeli: 126,6 TL (1000X12,66/100) Zamlı kira bedeli: 1.126,6 TL (1000+126,6)

KİRA ZAMMI EN FAZLA NE KADAR YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2020 TEFE-TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2020 kira zam oranı olarak uygulanır.