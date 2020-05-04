FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Mayıs kira zammı hesaplama: TEFE - TÜFE’de artış ile kira zammı ne kadar oldu?

Mayıs kira zammı hesaplama: TEFE - TÜFE’de artış ile kira zammı ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2020 10:50 | Son Güncelleme

Mayıs'ta kira zammı için hesaplamalar yapılıyor. Kira sözleşmesi yenilecek olan kiracılar kira artışı olacak mı olmayacak mı, olacaksa ne kadar olacak merak ediyorlar. TEFE-TÜFE’deki oranlara göre yapılan kira artış hesaplama işlemine göre Nisan 2020’de kira zammı ne kadar yapılabilir?

Mayıs kira zammı hesaplama: TEFE - TÜFE’de artış ile kira zammı ne kadar oldu?

Koronavirüs önlemleri devam ediyor ve salgın ekonomik olarak da vatandaşları zorluyor. Şu dönemde kira zammı hesaplama da hassas yapılması gereken bir işlem. Hesaplama için önce TEFE - TÜFE oranlarına bakılıyor. Peki Mayıs ayında TEFE - TÜFE artışı ne kadar oldu? Kiralar kağıt üstünde ne kadar zamlanabilir?

MAYIS'TA KİRA ZAMMI NE KADAR OLABİLİR?

TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,66 artış gerçekleşti.

Yani ev sahipleri mevcut kiranın %12,66’sı oranında kira zammı yapabilirler. Kiranıza yapılabilecek zammı hesaplamak isterseniz şu örnekten faydalanabilirsiniz:

Örnek kira zammı hesaplama:

  1. Mevcut kira bedeli: 1.000 TL
  2. Zam oranı: %12,66
  3. Zam bedeli: 126,6 TL (1000X12,66/100)
  4. Zamlı kira bedeli: 1.126,6 TL (1000+126,6)

KİRA ZAMMI EN FAZLA NE KADAR YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2020 TEFE-TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2020 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
İmalat sanayinde sert daralmaİmalat sanayinde sert daralma
2 yıldan 6 yıla kadar erken emeklilik şansı! 2 yıldan 6 yıla kadar erken emeklilik şansı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mayıs, kira zammı, TEFE, tüfe,

En Çok Okunan Haberler

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Berber, kuaför, kafe, restoran ve camiler ne zaman açılacak?

Kritik Bakanlar Kurulu bugün!

Kritik Bakanlar Kurulu bugün!

TOKİ'den indirim kampanyası! 6 Mayıs'ta başlıyor

TOKİ'den indirim kampanyası! 6 Mayıs'ta başlıyor

Aşı tutarsa 10 milyon TL'lik ek kazanç sağlayacak

Aşı tutarsa 10 milyon TL'lik ek kazanç sağlayacak

Piyasaların gözü enflasyon verisinde

Piyasaların gözü enflasyon verisinde

Koronavirüs sonrası talep patladı

Koronavirüs sonrası talep patladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

Altın alacaklar bu seviyelere dikkat!

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mayıs ayı kira zam oranları belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

Mayıs ayı kira zam oranları belli oldu! İşte uygulanacak zam oranı

İmalat sanayinde sert daralma

İmalat sanayinde sert daralma

Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı

Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı

Son dakika... Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Brent petrolde son durum

Brent petrolde son durum

Altın fiyatları 4 Mayıs: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.