MB kararı sonrası kredi kartı faizleri değişti mi? Açıklama geldi

Merkez Bankası, yeni faiz kararını açıkladı. Faizler yüzde 250'lik artışla yüzde 42,5'e yükseltildi. MB'nin kararı sonrasında kredi kartı faizlerinde bir değişiklik olup olmayacağı akıllara geldi. MB yaptığı açıklamada kredi kartı faizlerinde aralıkta bir değişiklik olmayacağını ifade etti.

TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir.

Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır.

Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmaktadır."





