SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı Aralık ayı için belli oldu! 750, 500 baz puan derken… Yılın son faiz kararı beklentiyi karşıladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı Aralık ayı için belli oldu. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından piyasalarda merakla beklenen yılın son faiz kararı duyuruldu. Peki Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne oldu? İşte yüzde 40,00 seviyesinde bulunan politika faizi için gelen son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARAR AÇIKLANDI

Haziran ayından bu yana 500, 600, 750 derken politika faizleri yüzde 8,50 seviyesinden 3.150 baz puan artış ile yüzde 40 seviyesine yükseltilmişti. TCMB faiz kararı için nefesler tutulmuş PPK toplantısından çıkacak karar beklenirken açıklama geldi. Merkez Bankası faizleri 250 baz puan artırarak yüzde 42,50 seviyesine yükseltti.

TCMB'nin PPK toplantısına ilişkin ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyordu. Böylece beklentiler karşılanmış oldu.

Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısı 25 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek.

'FAİZ ARTIRIMINDA SONA YAKLAŞILDI' MESAJI

PPK Metninde yer alan ifadeler şöyle:

"Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir.

Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır. Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."







