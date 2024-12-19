Meclis'e teklif geldi! Artık 5 yılda emekli olabileceksiniz! Faruk Erdem açıkladı: Bu rapora sahip olanlar 1800 gün çalışıp dilekçesini verebiliyor

Sosyal güvenlik mevzuatınde engel durumu bulunanlar için erken emeklilik imkanı var. Malulen emeklilik ve vergi indirimi ile emeklilik olarak belirlenen bu sistemde TBMM'ye sunulan yeni yasa tasarısı ile değişikliğe gidildi.

BAĞ-KUR VE DEVLET MEMURLARINI KAPSAMAYACAK

Ekonomi Gazetecisi Faruk Erdem'in Sabah Gazetesi'ndei yazısına göre, 2008 öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılan erken emeklilik imkanında yeni yasa tasarısı ile bu fark ortadan kalkacak. Buna göre, 2008 öncesi sigortalı olan engelli vatandaşların çalışma gücü kaybını oranlarına bakılacak. Yasa çıktığı zaman SGK sağlık kurulunun kararı kabul edilecek. Ancak, yenilikler Bağ-Kur'luları ve devlet memurlarını kapsamayacak.

Yeni yasa ile beraber sigortalanın işle ilgili tamamen çalışma gücü kaybına bakılarak yüzde 40 şartı aranacak. Erdem, kademeli emeklilik için ise, "31 Aralık 2008 öncesi sigorta girişi olanlar için kademeli emeklilik şartları, yüzde 40-49 engellilik oranı olanlar için 18 yıl sigortalılık süresi ve 4.100 prim günü. Yüzde 50-59 engellilik oranı olanlar için ise 16 yıl sigortalılık süresi ve 3.700 prim günü olarak değişiyor" sözlerini kullandı.

MEVCUT RAPORLAR GEÇERLİLİĞİNİ KORUYACAK

Mevcut raporu bulunan vatandaşlar vergi indiriminden faydalanmaya devam ederken; yeni başvuracak vatandaşlar, emeklilik başvurularında SGK sağlık kurullarından yeni bir iş gücü kaybı raporu alacak.

5 YIL İÇİNDE EMEKLİ OLMAK İÇİN...

Çalışma gücünü yüzde 60 ve üzerinde kaybeden vatandaşlar 1800 gün primle emekli olabilecek. Bunun için sağlık kurulu raporunun onaylatılması gerekiyor. Malulen emeklilik denilen bu sistemden yararlanmak için ise, SGK'ya başvurup hastaneye sevk edinilmesi gerekiyor.

Malulen emeklilik kapsamına giren hastalıklar ise şu şekilde:



Kanser, epilepsi, parkinson hastalığı, beyin tümörü, behçet hastalığı, organ nakli, AİDS, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluğu, MS hastalığı, serebral, felç ve uzuv kaybı, Demans, görme kaybı...

Erdem malulen emeklilik ve engelli emeklilik arasındaki farkları şu şekilde aktararak sözlerini noktaladı:



"Engelli emeklilikte oran yüzde 40'dan başlar- ken malulen emeklilikte yüzde 60 isteniyor.

Engelli emeklilikte engelliliğin sigortadan önce olması gerekirken, malulen emeklilikte sonradan rahatsızlığın çıkması bekleniyor.

Engelli emeklilikte işe giriş tarihine göre yıl ve prim şartı varken malulen emeklilik için sadece 1.800 gün yetiyor.

Engelli emekli olmak isteyenlerin vergi indirimi için çalışıyor olması gerekirken malulen emeklilikte çalışma şartı aranmıyor.

Vergi indirimi ile emekli olanlar daha sonra çalışmaya devam edip emekli maaşını alabilirken, malulen emekli olanlar çalıştıklarında emekli maaşları kesiliyor"