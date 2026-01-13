FİNANS

Meclis'te huzur bozan ve kavga çıkaran milletvekilleri yandı! TBMM'de artık Fransız modeli uygulanacak

Kürsüde uygunsuz davranış sergileyen, hakaret veya tehdit eidli kullanan ya da kavgaya karışan milletvekilleri için ceza öngören uygulama yolda! Fransa Parlamentosu'nda uygulanan disiplin ceza modelinin TBMM'ye getirilmesi çalışmaları sürerken, içtüzüğe aykırı davranana milletvekillerine para cezası kesileceği bildirildi. Kavgaya karışıp maaş kesintisi alan vekilin cezanın durumuna göre 68 bin TL ya da 136 bin TL kaybı olacak.

Mustafa Fidan

TBMM'den kameralara yansıyan gerginlik ve kavga görüntüleri için harekete geçildi. Show Haber'in haberine göre, Fransa Parlamentosu'nda uygulanan disiplin ve ceza modelinini TBMM'ye uyarlanması gündemdi. Buna göre hafiften ağıra doğru dört dereceli bir disiplin modeli üzerinde duruluyor.

Meclis te huzur bozan ve kavga çıkaran milletvekilleri yandı! TBMM de artık Fransız modeli uygulanacak 1

FRANSA MODELİ TBMM'YE GELİYOR: HUZUR BOZAN MİLLETVEKİLİNE PARA CEZASI

Tutanağa geçen uyarı cezasına maddi artık yaptırım gündemde. Buna göre o cezayı alan milletvekilinin maaşından o ay dörtte bir oranında kesinti yapılacak.

Meclis te huzur bozan ve kavga çıkaran milletvekilleri yandı! TBMM de artık Fransız modeli uygulanacak 2

İKİ AY BOYUNCA VEKİLLERİN MAAŞLARININ YARISI KESİLECEK

Kınama cezasında yarım maaş uygulanacak. Geçici kınama ya da Meclis'ten uzaklaştırma cezalarında iki ay boyunca vekillerin maaşlarının yarısı kesilecek.

Meclis te huzur bozan ve kavga çıkaran milletvekilleri yandı! TBMM de artık Fransız modeli uygulanacak 3

VEKİLLERİN CEZANIN DURUMUNA GÖRE 68 BİN TL YA DA 136 BİN TL KAYBI OLACAK

Mevcutta milletvekili maaşları 273 bin TL. Kavgaya karışıp maaş kesintisi alan vekilin cezanın durumuna göre 68 bin TL ya da 136 bin TL kaybı olacak.

MİLLETVEKİLLERİNDEN DÜZENLEMEYE DAİR İLK YORUMLAR GELDİ

Fransa modelinin TBMM'ye getirilerek huzur bozan ve kavga çıkaran vekillere para cezası uygulanmasını öngören düzenlemeye dair milletvekillerinden ilk yorumlar geldi. Vekiller, şu yorumları yaptı;

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, "Meclis'teki çalışmaları duraksamaya uğratan milletvekilleri varsa bu da elbette ceza ile karşılaşmalı. Bunda fayda var."

AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci: "Tansiyon yükseldiğinde para cezası uygulanır mı uygulanmaz mı bilemiyorum. Para cezası kesilirse de çok bir şey değişeceğini düşünmüyorum"

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz: "Şiddetle ilgili Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlar eşittir"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu: "Milletvekilleri eşit yurttaşlıktan bağımsız değerlendirilemez"

CHP Isparta Milletvekili H. Yalım Halıcı: "Bunun ölçüsü ne, kim karar verecek buna?"

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın: "Para cezası ya da maaş kesintisi cezasının milletvekilleri üzerinde bir etkisi olacağını düşünmüyorum"

