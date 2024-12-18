FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Melih Gökçek AK Partili halefi Mustafa Tuna'yı yerden yere vurdu: "Mansur Yavaş'tan farkı olmayan sahtekar, yalancı"

Melih Gökçek AK Partili halefi Mustafa Tuna'yı yerden yere vurdu: "Mansur Yavaş'tan farkı olmayan sahtekar, yalancı"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
18.12.2024 11:18
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 belediyeye haciz gönderilince AK Partili halef selef ABB başkanları arasında sert bir tartışma patlak verdi. Melih Gökçek görevi devrettiği Mustafa Tuna'ya "yalancı, sahtekar" gibi sözlerle verdi veriştirdi. AK Parti içinde ne tür yansımalara zemin hazırlayacağı merak edilen bir çıkışa da imza atan Gökçek "Mustafa Tuna’nın AK Partililiğine ben hayret ediyorum" dedi.

Melih Gökçek AK Partili halefi Mustafa Tuna'yı yerden yere vurdu: "Mansur Yavaş'tan farkı olmayan sahtekar, yalancı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne SGK'ya prim borçları nedeniyle haciz gönderilmesi, AK Partili eski ABB başkanları arasında hararetli bir tartışma başlattı. ABB tarihinin en uzun süreli belediye başkanı olan Melih Gökçek, görevi kendisinden devralıp Mansur Yavaş'a devreden Mustafa Tuna'yı ağır sözlerle suçladı.

SGK BORCU OLAN CHP'Lİ 6 BELEDİYEYE HACİZ

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu olan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatılmıştı. Haciz işlemi kapsamında, 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke kondu. Haciz işleminin tutarı toplam 11 milyar 700 milyon TL.

Başlıksız-6

YAVAŞ: BORÇLAR GÖKÇEK DÖNEMİNDEN

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, SGK borçlarının büyük kısmının Melih Gökçek döneminden kaldığını öne sürdü.

AA-20240112-33424092-33424084-ABB_ILE_SENDIKALAR_ARASINDA_PERSONEL_MAASLARINA_YONELIK_EK_PROTOKOL_IMZALANDI

https://www.mynet.com/mansur-yavas-canli-yayinda-acti-agzini-yumdu-gozunu-bunlari-silkelememisler-110107192721

GÖKÇEK, TUNA'YI SUÇLADI: "SAHTEKARCA, TAMAMEN YALAN SÖYLÜYOR"

Melih Gökçek ise tv100'de katıldığı programda borç tartışmasıyla ilgili sert çıkışlara imza attı. "Mustafa Tuna tamamen yalan söylüyor" diyen Gökçek şöyle konuştu:

“Mustafa Tuna sahtekârca iş yapıyor. Ben belediyeyi teslim ettiğimde tek kuruş ne vergi borcu ne sigorta borcu vardı. Şirketlerin ise sadece 1 tanesinin o günün parasıyla çok küçük 195 bin TL borcu vardı. Şirketlerin sigorta ve vergi borcu olursa belediye ihalelerine giremezdi. Onun için hepsinin borcu sıfırdı. Onun için bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor, sahtekarca söylüyor. Benim Mansur Yavaş’a bıraktığım toplam borç 2,2 milyar liradır. Mansur Yavaş 3,5 milyar TL diyor. Ama geriye kalan Mustafa Tuna zamanından kalan borçlardır.”

thumbs_b_c_5df5cf86da528006a8522bf848dc2f87

"BU ADAM RESMEN SAÇMALAMIŞ"

Moderatör ve gazeteci Gürkan Hacır'ın, Mustafa Tuna’nın kısa bir süre belediye başkanlığı koltuğunda bulunduğunu ve bu kadar borcun kısa sürede yapılıp yapılamayacağını sorması üzerine Gökçek, "Melih Gökçek o güne kadar bir gün maaşı aksatmamış. Bu adam neden bahsediyor? Saçmalamış, resmen saçmalamış" dedi.

thumbs_b_c_eae2b7878636c2a41cf12b19ccaba6f8

"MANSUR YAVAŞ'TAN FARKI YOK, AK PARTİLİLİĞİNE HAYRET EDİYORUM"

Programın konuklarından Fuat Uğur "Mustafa Tuna neden böyle yaptı?" diye sorunca da Gökçek çok konuşulacak sözler söyledi:

"Mustafa Tuna göreve geldikten sonra her konuda benim yaptığımın tersini yaptı. Örneğin Ankapark konusunda Mansur Yavaş’tan farkı yoktur. Ankapark’ı dağıtacağını söyledi. Daha şüpheniz olmasın. Mustafa Tuna’nın AK Partililiğine ben hayret ediyorum."

thumbs_b_c_a4fcfd22622d0145b504a7ca68dc1a89
2019'da Mansur Yavaş görevi Mustafa Tuna'dan devralırken.

YAVAŞ: "BU ŞİRKETLERİN PERSONEL MAAŞ HESAPLARI DAHİL TÜM HESAPLARINA BLOKE KONDU

Haciz işleminin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş şunları kaydetmişti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB’nin 16 iştirakinden yalnızca 6’sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur.

Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir:
•Bugsaş A.Ş.: 16 milyon TL
•Belpa A.Ş.: 15 milyon 667 bin TL
•Belka A.Ş.: 17,5 milyon TL
•Anfa Peyzaj: 1,6 milyon TL
•Anfa Güvenlik: 1 milyon 260 bin TL
•Anket A.Ş.: 107 bin TL

2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar" diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz."

Ekran görüntüsü 2024-12-18 105053

Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Melih Gökçek Haciz sgk Mustafa Tuna borç maaş ABB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriyeliler için yol planı: "Kitleler halinde geri dönecekler"

Suriyeliler için yol planı: "Kitleler halinde geri dönecekler"

'Evinize bile sokmayın' Bakanlık o ürünleri toplatıyor!

'Evinize bile sokmayın' Bakanlık o ürünleri toplatıyor!

'Asgari ücrete olacak olan zam bu' İki oran verip 'orta noktası' olacak dedi: 'Erdoğan da takviye yapacak'

'Asgari ücrete olacak olan zam bu' İki oran verip 'orta noktası' olacak dedi: 'Erdoğan da takviye yapacak'

'1 milyon TL'ye gelmiş oldu' İkinci elde yeni düzenlemeye isyan ettiler

'1 milyon TL'ye gelmiş oldu' İkinci elde yeni düzenlemeye isyan ettiler

'Bekledikleri artışa kavuşacaklar' Refah payı sinyallerini yorumladı

'Bekledikleri artışa kavuşacaklar' Refah payı sinyallerini yorumladı

Tüm il o döviz bürosuna akın etti, önünde kuyruk oluştu! Sebebi...

Tüm il o döviz bürosuna akın etti, önünde kuyruk oluştu! Sebebi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

Yılın Son Fırsatları'na özel Versace'de kaçırılmayacak fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.