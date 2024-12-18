Melih Gökçek AK Partili halefi Mustafa Tuna'yı yerden yere vurdu: "Mansur Yavaş'tan farkı olmayan sahtekar, yalancı"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne SGK'ya prim borçları nedeniyle haciz gönderilmesi, AK Partili eski ABB başkanları arasında hararetli bir tartışma başlattı. ABB tarihinin en uzun süreli belediye başkanı olan Melih Gökçek, görevi kendisinden devralıp Mansur Yavaş'a devreden Mustafa Tuna'yı ağır sözlerle suçladı.

SGK BORCU OLAN CHP'Lİ 6 BELEDİYEYE HACİZ

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu olan Adana, Ankara, İstanbul, İzmir ve Mersin büyükşehir belediyeleri ile Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatılmıştı. Haciz işlemi kapsamında, 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke kondu. Haciz işleminin tutarı toplam 11 milyar 700 milyon TL.

YAVAŞ: BORÇLAR GÖKÇEK DÖNEMİNDEN

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, SGK borçlarının büyük kısmının Melih Gökçek döneminden kaldığını öne sürdü.

https://www.mynet.com/mansur-yavas-canli-yayinda-acti-agzini-yumdu-gozunu-bunlari-silkelememisler-110107192721

GÖKÇEK, TUNA'YI SUÇLADI: "SAHTEKARCA, TAMAMEN YALAN SÖYLÜYOR"

Melih Gökçek ise tv100'de katıldığı programda borç tartışmasıyla ilgili sert çıkışlara imza attı. "Mustafa Tuna tamamen yalan söylüyor" diyen Gökçek şöyle konuştu:

“Mustafa Tuna sahtekârca iş yapıyor. Ben belediyeyi teslim ettiğimde tek kuruş ne vergi borcu ne sigorta borcu vardı. Şirketlerin ise sadece 1 tanesinin o günün parasıyla çok küçük 195 bin TL borcu vardı. Şirketlerin sigorta ve vergi borcu olursa belediye ihalelerine giremezdi. Onun için hepsinin borcu sıfırdı. Onun için bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor, sahtekarca söylüyor. Benim Mansur Yavaş’a bıraktığım toplam borç 2,2 milyar liradır. Mansur Yavaş 3,5 milyar TL diyor. Ama geriye kalan Mustafa Tuna zamanından kalan borçlardır.”

"BU ADAM RESMEN SAÇMALAMIŞ"

Moderatör ve gazeteci Gürkan Hacır'ın, Mustafa Tuna’nın kısa bir süre belediye başkanlığı koltuğunda bulunduğunu ve bu kadar borcun kısa sürede yapılıp yapılamayacağını sorması üzerine Gökçek, "Melih Gökçek o güne kadar bir gün maaşı aksatmamış. Bu adam neden bahsediyor? Saçmalamış, resmen saçmalamış" dedi.

"MANSUR YAVAŞ'TAN FARKI YOK, AK PARTİLİLİĞİNE HAYRET EDİYORUM"

Programın konuklarından Fuat Uğur "Mustafa Tuna neden böyle yaptı?" diye sorunca da Gökçek çok konuşulacak sözler söyledi:

"Mustafa Tuna göreve geldikten sonra her konuda benim yaptığımın tersini yaptı. Örneğin Ankapark konusunda Mansur Yavaş’tan farkı yoktur. Ankapark’ı dağıtacağını söyledi. Daha şüpheniz olmasın. Mustafa Tuna’nın AK Partililiğine ben hayret ediyorum."



2019'da Mansur Yavaş görevi Mustafa Tuna'dan devralırken.

YAVAŞ: "BU ŞİRKETLERİN PERSONEL MAAŞ HESAPLARI DAHİL TÜM HESAPLARINA BLOKE KONDU

Haciz işleminin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş şunları kaydetmişti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları olan ASKİ ve EGO’nun herhangi bir vergi veya SGK borcu bulunmamaktadır. Borç, ABB’nin 16 iştirakinden yalnızca 6’sına ait olup, bu şirketlerin personel maaş hesapları dahil tüm hesaplarına bloke konulmuştur.

Haciz uygulanan şirketler ve tutarlar şöyledir:

•Bugsaş A.Ş.: 16 milyon TL

•Belpa A.Ş.: 15 milyon 667 bin TL

•Belka A.Ş.: 17,5 milyon TL

•Anfa Peyzaj: 1,6 milyon TL

•Anfa Güvenlik: 1 milyon 260 bin TL

•Anket A.Ş.: 107 bin TL

2019 ve 2024 yılında bana güvenen tüm Ankaralı hemşehrilerim müsterih olsunlar. Onlar, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinin hesaplarına bloke koyalım, emekliye destek olamazlar, et desteği veremezler, süt desteği veremezler, kreş yaptıramazlar" diye düşünüyor olabilirler. Tüm bu müdahalelere rağmen; desteklerimizi bir kuruş eksiltmeyeceğiz, aksine artırarak devam edeceğiz."