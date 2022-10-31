Memur, emekli maaşı ve asgari ücret zammı… Milyonların yeni maaş hesabı: ‘En düşüğü 10 bin 40 lira olabilir…’

Yıl sonuna yaklaşılmasıyla memur ve emekli zammının yanında yeni asgari ücret zammı için de yapılan tahminler, milyonlarca çalışanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Temmuz zammı ile SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35 memur ve emekli memur aylıkları ise yüzde 41.69 oranında arttı. En düşük emekli maaşı 3.500 TL olurken, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 lira oldu. Asgari ücret ise ikinci kez zamlanarak 4 bin 253 liradan 5 bin 500 liraya yükseltildi.

Emekli zammı ve memur zammı için enflasyon rakamları doğrudan etkili oluyor. Kasım ayının ilk haftası yılın ikinci yarısının 4. enflasyon rakamları açıklanacak. Bununla beraber emekli ve memur maaşları için 4 aylık fark kesinleşmiş olacak.Enflasyon rakamlarını kıstas alan asgari ücretin 2023 Ocak ayında 7 bin 500 ila 10 bin lira arasında olması bekleniyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN FLAŞ TAHMİN

Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon beklentisini yukarıya doğru revize etmesinin ardından Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner’den asgari ücret tahmini geldi. Tufaner, “Asgari ücret 9 bin 86 TL’ TL’ye yükselebilir” diye konuştu.

2023’te uygulanacak asgari ücret, Aralık ayı başında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenecek. Yeni asgari ücrete dair çeşitli beklentiler de uzmanlar tarafından dile getirilmeye başlandı.

Beykent Üniversitesi’nden Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner yaptığı açıklamada, “4,8 puanlık yukarıya doğru revizyona giden merkez bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 65,2’ye çekti. Bu revizyon, yıl sonu enflasyonunun yüzde 65,2’den daha yüksek gelmesine işaret ediyor. Yılın üçüncü çeyreğinde TÜFE yüzde 83,45, ÜFE ise yüzde 151,50 olarak gerçekleşti. Yılın son çeyreğine ilişkin enflasyon verileri henüz görülmedi” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA NETLEŞİYOR

Tufaner en düşük emekli maaşlarına ilişkin yaptığı tahmini için, "ıl sonu enflasyon beklentisine göre, hâlihazırda 3 bin 500 TL olan emekli maaşı yüzde 65,2 enflasyon zammıyla 5 bin 782 TL olurken, en düşük memur emeklisi maaşı ise 10 bin 40 TL’ye yükselmiş olacak. Merkez bankasının yıl sonu enflasyon beklentisi göz önüne alındığında asgari ücretin ise 9 bin 86 TL’ TL’ye yükselmesi beklenebilir" dedi. (İHA)



