MEMUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Temmuz'da SSK, BAĞKUR emekli maaşı ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur ve emekliler maaş zamları gündemdeki yerini koruyor. Yapılan açıklamalara göre refah payı ve enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Doktor, öğretmen, zabıta, bekçi ve polisler zam için Temmuz ayını bekliyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenilk Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin 500 dolar seviyesine çıkarılacağını ifade etmişti. Memur ve emekliler maaş zamları ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar sürüyor. İşte, memur ve emekli zammıyla ilgili son gelişmeler…

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Memur maaşları ile emekli maaşına dair daha önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz." ifadelerini kullandı. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacaklarını belirten Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz.”

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılması beklenen net zam oranları Temmuz ayında belli olacak.

EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli zammı konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız”

TÜİK'İN YAYIMLADIĞI VERİLER İLE 4 AYLIK ENFLASYON VERİLERİ BELLİ OLDU

Memur ve emekli maaşı zamları TÜİK tarafından yayımlanan enflasyon verilerine göre belirlenmektedir.

TÜİK enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak açıklandı.

4 aylık enflasyon yüzde 15,21 olarak gerçekleşti. Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylelikle memur ve emeklilerin zam oranı belli olacak.

