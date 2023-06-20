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MEMUR EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL? TBMM gündemine geliyor

20.06.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere 5.500 TL olan en düşük emekli aylığı zamlanarak 7.500 TL’ye çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre TBMM, Kurban Bayramı öncesi hızlı çalışma dönemine giriyor. Yapılan çalışmaların tamamlanması ile memurlara verilecek refah payı, memur ve emekli zammı tasarısı Meclis'te olacak. Peki, memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak, kaç TL? TBMM gündemine geliyor

Memur ve emekli zammı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranını yayımlamasının ardından 20 milyonun üzerinde vatandaşın gelirini doğrudan etkileyecek 6 aylık enflasyon oranı netleşmiş olacak.SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli maaşları ile memur maaşları temmuz ayı öncesi belli olacak. Birçok kişi "2023 meemur ve emekli zammı ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, memur ve emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

TÜİK tarafından açıklanan rakamlara göre 5 aylık enflasyon 15,26 oldu.

Son olarak Temmuz ayının ilk haftası açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamına göre emekli maaş zammı şekillenecek.

Şu an için SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin alacakları zam oranlarına dair bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz Aralık ayında emeklilere enflasyonun üzerinde refah payı desteği de sağlanarak yüzde 30 zam yapılmıştı.

Bahsi geçenm zammın ardından en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'ye çıktı. Fakat enflasyon karşısında değer kaybeden en düşük emekli maaşlarına ara zam yapılarak 7.500 TL’ye yükseltildi. Temmuz ayında yapılacak zamlardan maaşını alt sınırdan alanlar ve 7.500 TL üzeri maaş alanlar faydalanacak.

Öte yandan memur ve emekli zammı ile ilgili harekete geçildi. Memurlara verilecek refah payından, emekli maaşlarına yapılacak zamma kadar birçok konu TBMM'nin gündeminde yer alıyor.

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Bahsi geçen düzenleme Kurban Bayramı öncesi Meclis'te görüşülecek.

Öte yandan bir başka düzenleme de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşına yapılacak iyileştirme oldu. 7 bin 500 TL'nin üzerinde maaş alanlara yönelik seyyanen artış için yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

AK Parti grubu bu düzenlemeleri TBMM gündemine taşıyacak.

Teklif, önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ardından Genel Kurul'da görüşülecek. Teklifin, Kurban Bayramı öncesinde komisyona sunulması bekleniyor.

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EMEKLİ VE MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLDU

TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon rakamlarının yayımlanması ile birlikte 5 aylık emekli ve memur zam oranı belli oldu.

Kesin oran Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile belli olacak.

Yayımlanan verilere göre:

5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'EMEKLİ MAAŞI' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada “ Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız. Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız.” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 22 BİN TL OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına dair yaptığı son açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını belirtmişti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı mevcutta 12 bin 632 TL seviyesinde. Bu tutarın 22 bin TL'ye çıkarılması halinde en düşük memur maaşına yüzde 74 oranında zam yapılmış olacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ocak 2023 döneminde memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yüzde 8 ile belirlenmişti. Temmuz 2023 döneminde ise toplu sözleşme zammı yüzde 6 oldu. Yani yüzde 8'in üzerindeki 6 aylık enflasyon oranına yeni yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı eklenerek 6 aylık memur zammı belirlenecek. Bu rakamlara refah payı dahil değil. Haziran ayı enflasyonları açıklandıktan sonra zam tutarları netleşecek.

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