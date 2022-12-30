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Memur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar ? İşte 2023 ocak zammı tahminleri

30.12.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur emekli zammı için araştırmalar hız kazandı. Memur ve emeklilere ocak ayında zam yapılacak. En son temmuz ayında maaşlarda artış gerçekleştirildi. Altı aylık enflasyon farkından kaynaklı ilave artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına temmuzdan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Peki, 2023 ocak memur emekli zammı ne kadar olacak?

Memur emekli zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar ? İşte 2023 ocak zammı tahminleri

Memur emekli maaşının ne kadar olacağı merak ediliyor. Memur ve emeklilere enflasyon oranı ve farkına göre zam yapılacak. Net zam oranı aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak’ta açıklanacak. Kulislerde konuşulan oransa toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve rafah payıyla birlikte maaş artışlarının yüzde 25 düzeyinde olabileceği yönünde.

MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile netleşecek. Şu anda zam oranı yüzde 15'in üzerine çıkmış durumda ancak asgari ücrete yapılan yüzde 55'e yakın artışın ardından memur ve memur emeklisinin de beklentisi arttı.
Sokağın beklentisi asgari ücretle aynı zammın yani maaşlara yüzde 54'lük bir artışın yapılması yönünde.
Ancak asgari ücretliler yılda bir kez; memur ve emekliler ise Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam aldığı için işçiye verilen zammın memur ve emekliye de verilmesi pek mümkün görülmüyor.
Kulislerde konuşulan oransa toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve rafah payıyla birlikte maaş artışlarının yüzde 25 düzeyinde olabileceği yönünde.
Eğer memura yüzde 25 zam verilecek olursa benzer bir artış emeklilerin maaşlarına da yansıyacak.

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EK ZAM TALEBİ GÜNDEMDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlıktaki görüşmede, sendika temsilcileri memur maaşlarına ek zam talebinde bulundu.
Yalçın açıklamasında "Bunu bir kez daha ifade ettik ve temel beklentimizi ortaya koyduk. Bu nasıl yapılabilir konusunda, memurlar için zam yapmanın bir çok seçeneği var. Siz bunu taban aylığa yaparsınız, seyyanen zam yaparsınız, oran olarak yüzdelik zam yaparsınız, bir kısmını oran bir kısmını seyyanen yaparsınız. Onun için kamu görevlilerinin bordrolarında çeşitli kalemler var. Yeterki bu anlamda ek zam yapılması konusundaki karar verilmiş ve çalışanların beklentileri görülmüş olsun." dedi.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zam senaryosuna göre 9 bin 109 TL olan en düşük memur maaşı 11 bin 386 TL'ye yükselecek.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

6 bin 7 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı da 7 bin 508 TL'ye gelmiş olacak.
Eğer yüzde 25'lik bir zam gelmesi halinde başlıca yeni memur maaşları şöyle olacak;
Polis memuru 8/1 - 17 bin 183
Uzman doktor 1/4 - 23 bin 566
Öğretmen 1/4 - 15 bin 345
Memur 9/1 (lisans mezunu) - 12 bin 133

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