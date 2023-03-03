Memur emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? 2023 memur ve emekli maaş zamları için kritik viraj!

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. Bilindiği üzere Ocak ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz ay TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları Ocak'ta yıllık yüzde 57,68, aylık yüzde 6,65 yükseldi. Memur emekli zammı ne kadar olacağı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Şimdi gözler, TÜİK'ten gelecek yeni açıklamada. Memur ve emekli maaş zammı için kritik viraja girildi. İşte ayrıntılar...

MEMUR EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve emekli zammı için süreçte açıklanan veriler belirleyici olacak. TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamları bugün (3 Mart 2023) saat 10.00'da açıklanacak.

Memurların kesin alacakların zam miktarı ise Temmuz ayının enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE KAÇ ZAM YAPACAK?

Memurlar yüzde 8 Ocak ayında aldıkları toplu sözleşme zammının üstünde çıkacak enflasyon farkı Temmuz ayında maaşlarına yansıyacak. Bunun yanı sıra yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı maaşlara eklenecek.

