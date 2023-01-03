FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Memur maaş zammı enflasyon farkı ne oldu? 6 aylık enflasyon farkı ile yeni zamlı maaşlar tablosu ortaya çıktı

Memur maaş zammı enflasyon farkı ne oldu? 6 aylık enflasyon farkı ile yeni zamlı maaşlar tablosu ortaya çıktı

03.01.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri sonrasında memur ve emekli maaşlarına yapılacak enflasyon farkı zammı da belli oldu. Yapılan açıklama sonucu milyonları ilgilendiren enflasyon farkı zammı ile ilgili araştırmalar iyice hızlandı. Kullanıcılar memur maaş zammı enflasyon farkı ile ilgili bilgiler araştırmaya başladı. Peki memur enflasyon farkı zammı ne oldu

Memur maaş zammı enflasyon farkı ne oldu? 6 aylık enflasyon farkı ile yeni zamlı maaşlar tablosu ortaya çıktı

2023 memur maaş zammı enflasyon farkı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşı enflasyon farkına çevrildi. Milyonlarca kişiyi yakında ilgilendiren konuda oranlar belli oldu. Peki memur enflasyon farkı zammı ne oldu? 6 aylık enflasyon farkı ile nasıl bir tablo oluştu? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE OLDU?

TÜİK verilerine göre enflasyon aralık ayında yüzde 1.18, yıllık 64.27 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu. Buna göre memurlar, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 16,47 zamlı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 yükselecek.

3552553_300x169

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin maaşları ise yüzde 16,47 oranında artacak. Memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapılmadığı takdirde ocak ayında artış söz konusu oranlarda kalacak.

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

kidem-tazminati-hesabinda-nelere-dikkat

Açıklanan enflasyon verilerine göre en düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295'ye yükselecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleşmeliye kadro müjdesinde kritik günSözleşmeliye kadro müjdesinde kritik gün
Vergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddiaVergi affı mı geliyor? Uzman isimden ses getirecek iddia
Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Yüzde 50 zam...
Anahtar Kelimeler:
emekli memur maaş zammı memur maaş zammı

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı fark edince adeta delirdi: "Bacaklarıma bakma..."

Müge Anlı fark edince adeta delirdi: "Bacaklarıma bakma..."

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı ile SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA: Ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 ocak zammı ile SSK, Bağkur, 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

En düşük memur ve emekli zammı belli oldu!

Kızının üzerine kapak düştü! Marka 'zarar gördük' diyerek dava açtı! Bakın ne kadar kazandı

Kızının üzerine kapak düştü! Marka 'zarar gördük' diyerek dava açtı! Bakın ne kadar kazandı

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Emekli ve memur maaşları ne kadar kaç TL olacak? Maaş hesabı tek tek yapıldı

Yüzde 122,9 zamlandı, bin 300 TL'yi geçti!

Yüzde 122,9 zamlandı, bin 300 TL'yi geçti!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Gerçek kahve tutkunlarının vazgeçilmezi! Mükemmel bir espresso lezzeti için...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Lezzetli yemeklerin sırrı burada! Mutfağınıza şıklık, yemeklerinize sağlık katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.