Memur maaş zammı enflasyon farkı ne oldu? 6 aylık enflasyon farkı ile yeni zamlı maaşlar tablosu ortaya çıktı

2023 memur maaş zammı enflasyon farkı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşı enflasyon farkına çevrildi. Milyonlarca kişiyi yakında ilgilendiren konuda oranlar belli oldu. Peki memur enflasyon farkı zammı ne oldu? 6 aylık enflasyon farkı ile nasıl bir tablo oluştu? İşte detaylar...

MEMUR MAAŞ ZAMMI ENFLASYON FARKI NE OLDU?

TÜİK verilerine göre enflasyon aralık ayında yüzde 1.18, yıllık 64.27 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu. Buna göre memurlar, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 16,47 zamlı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 yükselecek.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memur maaşları ve Emekli Sandığı’ndan emeklilerin maaşları ise yüzde 16,47 oranında artacak. Memur ve emekli aylıklarına ayrıca refah zammı yapılmadığı takdirde ocak ayında artış söz konusu oranlarda kalacak.

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Açıklanan enflasyon verilerine göre en düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 10 bin 604, en düşük emekli memur maaşı 7 bin 78 TL olacak. En düşük öğretmen maaşı 11 bin 702, polis maaşı 15 bin 295'ye yükselecek.



