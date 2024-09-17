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Memur maaşı yoksulluk sınırına yetmedi! Rakam 73 bin lirayı da aştı: Yüzde 80'i kiraya gidiyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
17.09.2024 15:20
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BES-AR açlık ve yoksulluk sınırı tutarını duyurdu. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi'ne göre dört kişilik memur ailesinin açlık sınırını hesaplandı. Bu kapsamda dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı 27 bin 270 lira, yoksulluk sınırı ise 73 bin 651 lira oldu. Memurların maaşlarının yüzde 80'ini kiraya harcadığı raporda yer aldı.

Memur maaşı yoksulluk sınırına yetmedi! Rakam 73 bin lirayı da aştı: Yüzde 80'i kiraya gidiyor

BES-AR eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını paylaştı. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı belli oldu. BES-AR'ın açıkladığı verilere göre, dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı 27 bin 270 lira, yoksulluk sınırı ise 73 bin 651 lira oldu.

27 BİN LİRAYI AŞTI

BES-AR raporuna göre eylül ayında açlık sınırı 27 bin 270 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 73 bin 651 lira olarak gerçekleşti. Tek bir (bekâr) çalışanın yaşam maliyeti 32 bin 120 lira olurken sağlıklı beslenmenin maliyeti günlük 890 lirayı geçti.

MEMUR MAAŞININ YÜZDE 80'İNİ KİRAYA VERİYOR

Büro Emekçileri Sendikası’nın raporuna göre, 2024 yılında da asgari ücret açlık sınırının altında kaldı. Yine aynı rapor, büyükşehirlerde memurların barınma ihtiyacını karşılamak için maaşının yüzde 75-80’ini kiraya ödediğini ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
açlık ve yoksulluk sınırı
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