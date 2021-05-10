Memur maaşları yattı mı? Memur maaşları ne zaman yatıyor?

Ramazan Bayramı nedeniyle erken yatırılacağı bilinen memur maaşları için, Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Mayıs tarihini işaret etmişti. Kamu çalışanlarının merakla beklediği maaşlar için ise bugün hesaplara yatırılmaya başlandığı haberi geldi.

MEMUR MAAŞLARI YATTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,esnafa verilen kira desteğinin süresinin 1 ay uzatıldığını belirtirken, memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi.

Yapılan son dakika açıklamasına göre ise memur maaşlarının bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandığı paylaşıldı.

MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artış ve aile yardımı ile birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.



