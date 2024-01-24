Memur-Sen Başkanı'nın ilave zam yorumunda 8 bin TL detayı: "Beklentileri karşılayacak bir adım daha eklenmeli"

Memur -Sen Başkanı Ali Yalçın, dün SSK-Bağkur emeklilerinin maaşlarının ilave zamla memur emeklisi maaş zam oranıyla eşitlenmesine ilişkin açıklama yaptı. Yalçın, "Devam eden olumlu adımlara kamu görevlisi emeklilerinin beklentilerini karşılayacak bir adım daha eklenmeli" dedi,"8.077 TL ilave ödeme emeklilere de yansıtılsın" talebini yeniden hatırlattı.

Yalçın X hesabından yaptığı paylaşımda, "İşçi-Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak olan %37,57 artış oranı önce %42’ye yükseltildi, ilave bir adım daha atılarak kamu görevlisi ve emeklilerinin artış oranıyla (%49,25) eşitlendi. Bu kıymetli adım, İşçi-Bağ-Kur emeklileri için son derece önemlidir. Kamu görevlisi emeklilerimizin beklemiş olduğu “8.077 ₺ ilave ödeme emeklilere de yansıtılsın talebi” karşılık bulmalı, memurların emekli aylığı ile görev aylığı arasındaki bağ bu vesileyle yeniden kurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Yalçın şunları kaydetti:

"Emek verenlerin taleplerine, beklentilerine ve seslerine kulak verilmeli, kamu görevlisi emeklilerini de mutlu edecek müjde gelmelidir."





