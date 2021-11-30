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Memur-Sen'den kamu görevlileri için ilave ödeme talebi

30.11.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, son aylarda enflasyon, döviz kuru ve fiyatlardaki artışlar nedeniyle ekonomik kayba uğrayan kamu görevlileri için ilave ödeme istediklerini belirtti.

Memur-Sen'den kamu görevlileri için ilave ödeme talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, son aylarda enflasyon, döviz kuru ve fiyatlardaki artışlar nedeniyle ekonomik kayba uğrayan kamu görevlileri için ilave ödeme istediklerini belirtti.

Yalçın, Kamu Personel Danışma Kurulunun (KPDK) çevrim içi düzenlenen toplantısında, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi ile kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde kayda değer artışların yapıldığını söyledi.

Buna karşın, 1 Eylül ile 30 Kasım arasında enflasyon, döviz kuru ve fiyatlardaki beklenmedik artışların kamu görevlilerinin ekonomik kayıplara uğramasına neden olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 3 aydır yaşanan bu olağanüstü süreç toplu sözleşmede elde ettiğimiz kazanımları gölgelememeli, kamu görevlilerinin alım gücünde meydana gelen kayıplar tamir edilmelidir. Bu çerçevede, 3 aylık döneme ilişkin üç ayrı teklifimizi ifade etmek istiyorum, kamu görevlilerinin gelir vergisi oranı yüzde 15'te sabitlenmeli, gelir vergisi matrahları yükseltilmeli, kayıpların telafisini sağlayacak ilave ödeme yapılmalı."

"GREV VE SİYASET HAKKI DÜZENLENMELİ"

Yalçın, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun günün ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, "Yetkinin değerli olduğu, toplu sözleşmeden yararlanmak için dayanışma aidatının bulunduğu, hakem kurulunun tarafsız olduğu, adil ve etkin bir örgütlenme ve toplu pazarlık rejimi oluşturulmalı. Bunun yanında ebedi taleplerimiz olan 'grev hakkı' ve 'siyaset hakkı' muhakkak bir düzenlemeye kavuşturulmalı. Bu çerçevede, 4688 sayılı kanunun ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığını, 20. yılında bir reform gerektirdiğini ifade ediyoruz." dedi.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde vakit kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Yalçın, bu uygulamanın kamuda memnuniyet sağlayacağını söyledi.

Yalçın, 3600 ek gösterge hakkının kapsayıcı olmasını isteyerek, "Ayrım yapılmadan, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da dahil edilerek kamu görevlilerinin tamamını kapsayacak şekilde hayata geçirilmelidir. Yetkili konfederasyon Memur-Sen ile yapılacak çalışmalar sonucu ortaya çıkarılacak düzenleme, farklılıkları ortadan kaldıracak nitelikte olmalı." diye konuştu.

"YIL İÇERİSİNDE GELİR KAYBI YAŞANMAMALI"

Kamu görevlilerinin vergi mükellefi yönüyle en sadık ve en cömert konumda olduğunu dile getiren Yalçın, taleplerini şöyle sıraladı:

"Gelir vergisi, kamu görevlileri için maaş eksiltici, gerginlik artırıcı, zam yok edici bir özelliktedir. Kaliteli kamu hizmeti, memnun kamu görevlisi için matrahların geçmiş yılları da kapsayacak şekilde yeniden değerlendirme oranlarında yükseltilmesi sağlanmalı ya da sabit gelirliler için oran yüzde 15'te sabitlenmeli, kamu görevlileri yılın başı ile sonu arasında gelir kaybı yaşamamalı. Yardımcı hizmetler sınıfı ile derece ve kademe sınırlaması kaldırılmalı. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları periyodik olarak yapılmalı. Kamuya personel alım sistemindeki sorunlar giderilmeli. Kılık-kıyafet düzenlemesine ilişkin yasaklara son verilmeli. Kamu görevlilerinin yıllık izinleri hesaplanırken, resmi tatil olan cumartesi, pazar ile dini ve milli bayram günleri izinden sayılmamalı, iş yoğunluğu gerekçe gösterilerek üst üste 2 yıl kullandırılamayan izinlerin bir sonraki yılla birleştirilmesi sağlanmalı." (AA)

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