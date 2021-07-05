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Memur-Sen'den seyyanen zam talebi

05.07.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "bugün açıklanan enflasyon rakamlarının, deyim yerindeyse evdeki hesabın çarşıya uymadığını bir kere daha tescil ettiğini" söyledi.

Memur-Sen'den seyyanen zam talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "bugün açıklanan enflasyon rakamlarının, deyim yerindeyse evdeki hesabın çarşıya uymadığını bir kere daha tescil ettiğini" söyledi.

Memur-Sen üyeleri, hayat pahalılığını protesto etmek için Ulus Atatürk Heykeli önünde toplandı.

Konfederasyon Genel Başkanı Yalçın, grup adına burada yaptığı basın açıklamasında, haziran ayı enflasyon oranının bugün açıklandığını belirterek, oranla kamu görevlilerinin maaşlarına bu yılın altı ayı için eklenecek enflasyon farkının da belirlendiğine dikkat çekti.

Son 18 aylık enflasyon rakamlarına bakıldığında hedeflenen enflasyonun 3 katı, maaş ve ücretlere yapılan artışın ise 2 katından fazla sapma olduğunu ifade eden Yalçın, "Biz emeğimizin ve ekmeğimizin derdindeyiz. Biz, alın terimizin hakkını ve hizmetimizin ederini istiyoruz. 6. dönem toplu sözleşmenin arefesinde, bugün açıklanan enflasyon rakamları, deyim yerindeyse evdeki hesabın çarşıya uymadığını bir kere daha tescil etmiştir." diye konuştu.

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"BELİRLENEN ZAM MART DEMEDEN BUHARLAŞIYOR"

Hükümete seslenerek seyyanen zam taleplerini her zeminde dile getirdiklerini belirten Yalçın, "Kamu işvereninin belirlediği zam, mart demeden buharlaşıyor. Tam da bu yüzden, en düşük devlet memuru maaşının yüzde 10'undan az olmamak üzere seyyanen zam talebini her zemin ve şartta dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Artık bahaneleri ortadan kaldıralım, gerçekleri konuşalım. Gelin, kamu görevlilerini ferahlatacak ve bu amaçla da refahtan pay almalarını sağlayacak bir paradigmal değişimi hayata geçirelim." dedi.

Yalçın, 6. dönem toplu sözleşmesinde ücretlere artışı dışında, refah payı istediklerini bildirdi.

Kamu görevlilerine, enflasyondan kaynaklanan ekonomik kayıpların telafisi için en düşük devlet memuru aylığının yüzde 10'u kadar seyyanen zam yapılmasını; en düşük devlet memuru maaşının da yükseltilmesini talep ettiklerini aktaran Yalçın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini istedi.

"Yardımcı Hizmetler Sınıfı" kaldırılarak, bu sınıftaki personelin "Genel İdari Hizmetler Sınıfı"na geçirilmesini isteyen Yalçın, 3600 ek göstergenin sınıf ve unvan ayrımı yapılmaksızın yerine getirilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Aile yardımının artırılmasını ve emeklilere de ödenmesini, memurlara "dini bayram ikramiyesi" verilmesini, ek ödeme oranlarında artış talep ettiklerini anlatan Yalçın, derece-kademe sınırlandırılmasının kaldırılmasını ve kamu görevlilerine grev ve siyaset hakkı verilmesini istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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HÜKÜMETE BAĞLI SENDİKA SEYYANEN ZAM TALEBİ YAPIYOR DANIŞIKLI DÖVÜŞ...

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