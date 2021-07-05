FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son Dakika: Emekli ve memurların zammı belli oldu

Son Dakika: Emekli ve memurların zammı belli oldu

05.07.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK'in enflasyon rakamları açıklandı. Bu rakamın ardından memur ve emeklilerin zam oranı yüzde 8.45 oldu.

Memur Emekli maaşı zammı, bugün 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli olacak. Son 5 ayın enflasyon verilerine göre güncel hesaplamalar yapıldı.

EMEKLİ VE MEMURLARA YÜZDE 8.45 ZAM YAPILACAK

Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon haziran ayında yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu.6 aylık enflasyon yüzde 8,45 olarak belirlendi.

Son Dakika: Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu! Temmuz ayı kira zammı nasıl hesaplanır?Son Dakika: Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu! Temmuz ayı kira zammı nasıl hesaplanır?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti. Memurlar ve memur emeklileri Temmuz ayında maaşlarına yüzde 3'lük sözleşme zammına ek olarak yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak. Yani Temmuz ayında zam oranı yüzde 8,45 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı da yüzde 8,45 olacak.

Kaynak: İHA

Son Dakika: 2021 Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı!Son Dakika: 2021 Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay
Polisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldıPolisler fark etti, 27 yaşındaki genç son anda kurtarıldı
Kritik enflasyon rakamları açıklandı!Kritik enflasyon rakamları açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 60 yorum
Asgari ücretli ne yapsın. Varsa yoksa memura zam. Yılda 3 defa 4 defa zam alıyorlar asgari ücretli senede bir defa. O da ilk ay eriyor zaten.
@asokrates_1991 kardeşim zam varmış gibi görünüyor ama vergi dilimi nedeniyle yansıyan yok
zahmet edip sende olsa idin memur. Şimdi ben sana vergi dilimi diyeceğim sende beyin olmadığı için ne olduğunu bile anlamayacaksin...
Sen mi başka ülkedesin memurlar mi yılda iki defa veriliyor zam ida enflasyon rakamının hep altında olduğu için fark veriliyor yani daha temmuz gelmeden zam orani kapanıyor askeri ücrete %21 zam yapıldı enflasyon daha %21 olmadı
elektrik dogalgaza yapilan zamlarin ceyregi kadar zam
5 maaş alanlara bak sen Çökmüşler milletin tepesine asgari ücretten bile vergi alıp 5 maaş ödeniyor
Emin ol memurlar asgari ücret zammı açıklanınca senin gibi düşünmediler. Biraz destek ol biraz anlayışlı ol biraz insan ol.
memur emekli ilk 6 ay yüzde 3 aldı.ikinci altı ay yüzde 3 artı enflasyon farkı ile 845 olacak.memur emekli yıla iki kez enflasyon oranında zam alır.Keske ülkemizde asgari ücret 4000 tl olsa.
sen nerde yaşıyon..memur nasıl yılda 4 kere zam alıyor...
beegi diliminden bihaber cahilin tekisin belli.
@asokrates_1991 asgari ücretlinin zammını devlet tek başına belirlemiyor ondan sıkıntı
herşeyin fiyatı ıkiye katladı ama verilen zam 8.4 yazik bu millette. ocakta aldığım maaş yeterken şimdi harcamaları kısmaya rağmen para yetmiyor.
Allah sizi..

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da metrobüs kazası! Çok sayıda ekip sevk edildi

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Güldür Güldür'de flaş ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Ödemeler son kez bugün yatıyor

Ödemeler son kez bugün yatıyor

Yerli yabancı turistler akın akın gidiyorlar

Yerli yabancı turistler akın akın gidiyorlar

Haziran ayı enflasyon açıklaması ne olacak?

Haziran ayı enflasyon açıklaması ne olacak?

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan duyurdu! Ödemeler bugün başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Memur ve emekli zammı belli oluyor

Memur ve emekli zammı belli oluyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Kredi kartı taksit sayısı değişti!

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapıldı

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Araç sahipleri dikkat: Cezası bin 181 lira

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.