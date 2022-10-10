Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı! Enflasyon farkının yanında ek zam...

Milyonlarca memur ve emeklin gözü yeni yılda alacağı zamlarda.Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan zam oranı yüzde 41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı. Enflasyon artışlarının yanında ek zam beklentisi de arttı.Enflasyon artışının dışında hem taban maaş artışları hem de ek zam formülleri de konuşulmaya başlandı.

KİM NE ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranında artış alıyorlar. Buna göre Ocak ayında belli olacak 6 aylık enflasyon oranı kaç çıkarsa SSK ev Bağ-Kur emeklileri o oranda artış alacak. Ancak son iki dönemdir taban maaşlara da zam geliyor. Ocak'ta 1.500 TL olan taban maaş önce 2.500 TL'ye Temmuz ayında ise 3.500 TL'ye çıkarılmıştı. Şimdi taban maaşların yeniden belirlenmesi gündemde. Hatta bu noktada asgari ücrete yakın bir rakam da konuşuluyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeye göre artış alıyor. Buna göre 2023 toplu sözleşme artışları yüzde 8+6 olarak belirlendi. Bu durumda Ocak ayında memurlar ve memur emeklileri yüzde 8 oranında toplu sözleşme artışı alacaklar. Buna ilaveten oluşacak 6 aylık enflasyona göre de fark alacaklar. Aynen SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde olduğu gibi memurlar ve memur emeklileri için de yüzde 8'lik toplu sözleşme oranının artırılması gündemde. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmede enflasyon farkına ilave bir iyileştirme talebini ilettiklerini açıklamıştı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI OCAK'TA NE OLUR?

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazına göre, Ocak ayında yapılacak zam oranlarıyla ilgili bazı ipuçları da gelmeye başladı. Eylül enflasyonu ile birlikte 3 aylık enflasyon 7.05 olarak belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri yüzde 8 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 7'nin üzerinde oluşan 6 aylık enflasyon kadar fark alacak. Bu arada Orta Vadeli Program hedefi yıl sonunda yüzde 65 olarak belirlenirken Merkez Bankası'nın anketinde beklenti yüzde 67.73 oldu. Anadolu Ajansı'nın ekonomistlerle yaptığı ankete göre ise yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73.88 olarak ifade edildi. Bu oranlara göre ise yeni maaş artışları şöyle hesaplanıyor:

ORANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

3 AYLIK ENFLASYON: Yüzde 7.05

BİRİNCİ TAHMİN (Orta vadeli program Yüzde 65'e göre): Yüzde 15.91

İKİNCİ TAHMİN (Merkez Bankası anketi Yüzde 67.73'e göre): Yüzde 17.83

ÜÇÜNCÜ TAHMİN (Anadolu ajansı anketi Yüzde 73,88'e göre): Yüzde 22.15

ÖDEME NASIL OLUR?

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİSİ: 6 aylık enflasyon ve taban maaş artışı

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı

MEMUR: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı

SOSYAL ÖDEMELER: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı

