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Son dakika haberi: Tüm çalışanlar için maaş hesabı! Asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kritik veriler...

03.10.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla Asgari ücret, memur ve emekli Ocak 2023 zammı için hesaplar başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız' açıklamasıyla gözler son gelecek iki veriye çevrildi.TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi netleşirken zam formülleri bir bir ortaya çıkmaya başladı. Peki Ocak 2023 emekli ve memur maaşları ne olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? Asgari ücret hesabı için formüller.

Son dakika haberi: Tüm çalışanlar için maaş hesabı! Asgari ücret, memur ve emekli zammı ne kadar olacak? Kritik veriler...

Son dakika haberi… Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Eylül ayı enflasyon verisi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon eylül ayında aylık yüzde 3,1 artarken, yıllık ise yüzde 83,5 oldu. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 3,75, yıllık ise yüzde 84,63 olması yönündeydi. Kritik zam dönemine kısa bir süre kala gelen verilerde ipuçları aranıyor. Peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

SON DAKİKA: En önemli veri açıklandı: On yıllardır böylesi görülmemişti! Enflasyonda yükseliş sürüyorSON DAKİKA: En önemli veri açıklandı: On yıllardır böylesi görülmemişti! Enflasyonda yükseliş sürüyor

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ERDOĞAN’DAN ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili son açıklamasında, “Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" diyerek milyonlarca kişiyi heyecanlandırmıştı.

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 41’ÜN ÜZERİNDE ZAM

Memur ve emekli için 2023 yılında yapılacak maaş zamları milyonlarca kişi tarafından merakla bekleniyor. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan zam oranı yüzde 41,69 olmuştu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı.

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MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,73 olarak güncellendi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17,82 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17,82 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18,92'ye ulaşacak.

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EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Maaş katsayısı yüzde 18,92 artarsa en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 827 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 228 liraya yükselecek.

En düşük aylık, yüzde 17,82 zam tahminine göre esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 4 bin 945 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 522 liraya çıkacak. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Ocak zammı yüzde 17,82 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 929 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 423 liraya yükselecek ve 3 bin 500 liraya tamamlanarak ödenecek.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLACAK? İŞTE KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM

Kesin zam oranı Ocak ayında belli olacak. Ayrıca ek iyileştirme de yapılabilecek. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha artırılması gündemde. Bu konudaki karar da Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de bulunuyor. Kulislerde konuşulan rakam ise bu rakamın 4 bin-4 bin 500 lira olacağı yönünde.

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MEMUR VE EMEKLİNİN TABAN AYLIKLARI

MEMUR
Mevcut: 9.105 TL
Zamlı: 10.827,67 TL

MEMUR EMEKLİSİ
Mevcut: 6.078,20 TL
Zamlı: 7.228,20 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 ÖNCESİ)
Mevcut: 4.687,06 TL
Zamlı: 5.522,29 TL

SSK EMEKLİSİ (2000 SONRASI)
Mevcut: 2.905,72 + 594,28 TL
Zamlı: 3.423,52 + 76,48 TL

BAĞ-KUR ESNAF EMEKLİSİ
Mevcut: 4.197,44 TL
Zamlı: 4.945,42 TL

BAĞ-KUR TARIM EMEKLİSİ
Mevcut: 3.335,49 + 164,51 TL
Zamlı: 3.929,87 TL

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ASGARİ ÜCRET İÇİN HESAPLAR BAŞLADI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek yeni ücreti belirleyecek. Bu yılın başında verginin de artırılmasıyla yüzde 50,51 yükselen net asgari ücrete Temmuz'da da bir ara zam yapılmıştı. Yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile net asgari ücret 5 bin 500 liraya yükselmişti. Yeni asgari ücret için şimdiden formüller dile getirilmeye başlarken, enflasyonun üzerinde bir artış yapılması kuvvetli bir ihtimal olarak duruyor.

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Bu hesaba göre net 5 bin 500 lira 35 kuruş olan asgari ücret 7 bin 575 lira 63 kuruşu bulacak. Artışta bir diğer formül ise yıllık enflasyona tamamlama şeklinde olabilecek. Enflasyonun üzerinde artışlar yapılırsa bu rakamlar da aşılacak.

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asgari ücret Enflasyon memur zammı emekli zammı
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