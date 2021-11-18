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Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? 2022 Memur ve emekli maaşı zammı...

18.11.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memurlar tarafından maaş zamları merak konusu oldu. Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin açıklanmasının sonrasında Ocak zammı da belli olmuş olacak. Peki memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte ayrıntılar...

Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? 2022 Memur ve emekli maaşı zammı...

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar merakla takip ediliyor. Kasım ayı enflasyon rakamı 3 Aralık tarihinde açıklanacak. İşte ayrıntılar...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme zammı Ağustos ayında açıklanmıştı. Buna göre; 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince kümülatif yüzde 28.62’lik bir artış gerçekleşmişti.
Her 6 ayda bir enflasyon söz konusu zamların üzerine çıkarsa, fark da eklenecek. Buna ek olarak sendikalı yaklaşık 2 milyon memura 400 liralık da toplu sözleşme ikramiyesi ödenecek.

Diğer yandan memur ve emeklisi, 2019 yılındaki toplu sözleşme görüşmelerinde 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 yılı için de yüzde 3+3 oranında zam almıştı. Enflasyon farkı da her 6 aylık dönemde (ocak ve temmuzda) bu rakamlara ilave edilmişti.
2019 yılındaki toplu sözleşmenin son zammı bu yılın aralık ayına kadar geçerli olmak üzere yüzde 3 olarak uygulanmıştı. Buna ilk 6 ayda oluşan yüzde 5.45’lik enflasyon farkı da eklenmiş ve toplam zam yüzde 8.45 olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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