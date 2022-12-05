Memur ve emekli zammı son dakika... Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oldu! İşte enflasyon tahmini ile 5 aylık zamlı maaşlar…

Son dakika: Milyonlarca çalışan TÜİK tarafından bugün duyurulacak Kasım 2022 enflasyon rakamlarını bekliyor. Açıklanacak veri ile memur ve emekli için 5 aylık zam oranı netleşmiş oldu. Asgari ücret 2023 Ocak zammı için de sınır kabul edilecek enflasyon oranları içinse tahminler belli oldu. İşte 5 aylık enflasyon farkı ile memur ve emeklinin alacağı zam oranı...

SON DAKİKA: KASIM 2022 ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2022 enflasyon oranı bugün saat 10.00'da açıklandı. Enflasyon kasımda aylık bazda yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 84,39 oldu

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4 AYLIK KESİNLEŞEN ENFLASYON ORANI

İlk 4 ayda memur ve memur emeklileri için yüzde 11,84, SGK ve Bağ-Kurlular da yüzde 10,84 zammı cebine koymuştu. Açıklanan Kasım verisine göre 5 aylık oran memur ve memur emeklileri yüzde 15,11 oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 14,04 zammı şimdiden haketti.

Ancak en net rakam Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile ortaya çıkacak. Aralık enflasyonu ise 3 Ocak tarihinde belli olacak.

SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye çıktı. Ocak 2023 zammı döneminde bu rakamın 5.250 TL olması söz konusu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Ancak ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentileri doğrultusunda bir rakam gelmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,27 zammı cebine koyacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN 5 AYLIK ZAM ORANI

Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak. Pazartesi günü enflasyon rakamlarının aylık yüzde 3,10 artması durumunda ise memur ve emeklinin maaş zammı için 5 aylık oran yüzde 15,27 olacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.

Zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI ÖNCESİ KRİTİK VERİ

7 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, bugün açıklanacak kasım ayı enflasyon rakamının da aralarında olduğu ekonomik göstergeleri komisyona sunacak. Yeni asgari ücret rakamının, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ayın sonuna gelmeden kararlaştırılması bekleniyor.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, katıldığı bir televizyon programında, TÜRK-İŞ’in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nda 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 7 bin 785 lira olduğuna dikkati çekerek, kırmızı çizgileri olan bu rakamın üzerine çıkılması gerektiğini söylemişti.



