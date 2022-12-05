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  4. MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oluyor! Nefesler tutuldu: İşte enflasyon tahmini ile 5 aylık zamlı maaşlar…

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oluyor! Nefesler tutuldu: İşte enflasyon tahmini ile 5 aylık zamlı maaşlar…

05.12.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Memur, emekli ve asgari ücretli milyonlarca çalışan için kritik gün geldi. Memur ve emeklinin maaşına doğrudan etki edecek, asgari ücretin ise belirlenmesinde kritik rol oynayacak Kasım 2022 enflasyon rakamları TÜİK tarafından bugün açıklanacak. Ekonomistlerin enflasyon tahmini ile Kasım 2022 enflasyon beklentisi de belli oldu. Peki kasım enflasyonu ne olacak? Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte detaylar…

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA | Kasım 2022 enflasyon rakamları belli oluyor! Nefesler tutuldu: İşte enflasyon tahmini ile 5 aylık zamlı maaşlar…

Son dakika: Milyonlarca çalışan TÜİK tarafından bugün duyurulacak Kasım 2022 enflasyon rakamlarını bekliyor. Açıklanacak veri ile memur ve emekli için 5 aylık zam oranı netleşmiş olacak. Asgari ücret 2023 Ocak zammı için de sınır kabul edilecek enflasyon oranları içinse tahminler belli oldu. İşte 5 aylık enflasyon farkı ile memur ve emeklinin alacağı zam oranı...

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SON DAKİKA: KASIM 2022 ENFLASYONU AÇIKLANIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2022 enflasyon oranı bugün saat 10.00'da açıklanacak. Ekim ayında yüzde 85,5 olarak açıklanan enflasyon için yeni zirvenin gelmesi bekleniyor. Ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentisi ise netleşti. Buna göre Kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,10) göre bir önceki ay yüzde 85,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 84,78'e gerileyeceği hesaplanıyor. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 73,12'den yüzde 70,18'e geriledi.
Tüketici Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,54 artış göstermişti.

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4 AYLIK KESİNLEŞEN ENFLASYON ORANI

Memur ve emeklinin maaşlarını belirleyecek 4 aylık enflasyon oranı ise kesinleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık oran yüzde 10,84 oldu. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 11,84 oranında zammı şimdiden hak etmiş durumda.

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SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Temmuz ayında emekli zammı yüzde 42,35 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 40 artışla 2.500 TL'den 3.500 TL'ye yükseldi. Bu düzenleme ile 2 milyona yakın emeklinin maaşı 3.500 TL'ye çıktı. Ocak 2023 zammı döneminde bu rakamın 5.250 TL olması söz konusu. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Kasım ve Aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Ancak ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon beklentileri doğrultusunda bir rakam gelmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 14,27 zammı cebine koyacak.

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MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN 5 AYLIK ZAM ORANI

Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. Memur ve Memur emeklileri ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 8 oranındaki artışa ilaveten, Temmuz ayında verilen yüzde 7 toplu sözleşme zam oranının üzerindeki enflasyon farkı alacak. Pazartesi günü enflasyon rakamlarının aylık yüzde 3,10 artması durumunda ise memur ve emeklinin maaş zammı için 5 aylık oran yüzde 15,27 olacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.

Zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI ÖNCESİ KRİTİK VERİ

7 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, bugün açıklanacak kasım ayı enflasyon rakamının da aralarında olduğu ekonomik göstergeleri komisyona sunacak. Yeni asgari ücret rakamının, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ayın sonuna gelmeden kararlaştırılması bekleniyor.

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, katıldığı bir televizyon programında, TÜRK-İŞ’in Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nda 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 7 bin 785 lira olduğuna dikkati çekerek, kırmızı çizgileri olan bu rakamın üzerine çıkılması gerektiğini söylemişti.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon memur ve emekli zammı

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