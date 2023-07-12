MEMUR ZAMMI 2023 ÖĞRENME: Zamlı memur maaşı ne kadar, kaç TL? Doktor, öğretmen, polis, hemşire meslek grupları yeni maaş tutarları

Memur zammı 2023 tablosu kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Polis, öğretmen, doktor, hemşire gibi kamu çalışanları yeni maaşlarını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Bilindiği üzere kamu çalışanı memurlara yapılan 17,55'lik enflasyon artışına ek olarak 8 bin 77 TL'lik ilave zam yapılmıştı. Memur zammı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte memur maaşı hesaplama hakkında bilgiler...

MEMUR MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Kendi memur maaşını hesaplamak isteyen kamu çalışanları öncelikli olarak maaşlarına yüzde 17.55 oranında artış ekleyecek. Sonrasında ise derece ve kıdem fark etmeksizin 8077 TL seyyanen zam eklenerek mevcut zamlı maaş hesaplanabilir. Memurlar maaş hesaplaması yaparken aile yardımı, çocuk ödeneği dikkate alınmamalıdır.

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

9/1 derecesinde çalışan bir öğretmen 12 bin 559 TL alıyordu. Yüzde 17.55 enflasyon zammıyla birlikte 2 bin 204 TL eklenerek bu tutar 14 bin 849 TL’ye yükseldi.

1/4 derecesinde çalışan öğretmen ise 15 bin 793 TL alıyordu. Enflasyon zammıyla birlikte bu miktar 2.772 TL yükseldi ve 14 bin 763 TL'ye ulaştı. Seyyanen zam eklendiğinde ise 1/4 derecesinde zamlı maaş 26 bin 641 TL olacak.

TEMMUZ ZAMMI İLE POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?

8/1 derecesinde çalışan polis memuru 18 bin 235 TL maaş alıyordu. 6 aylık enflasyona göre bu maaş 3.200 TL yükseldi ve 21 bin 435 TL'YE ulaştı. 8/1 derecesinde çalışan polis memuru maaşına seyyanen zam eklendiğinde ise tutar 29 bin 512 TL oldu.

11/1 derecesinde çalışan polis memur 16 bin 415 lira maaş alıyordu. Enflasyon farkına göre polislerin alacağı maaş 19 bin 296 TL oldu. Seyyanen zam eklendiğinde 11/1 derecesinde çalışan polisler Temmuz ayı itibarıyla 27 bin 372 TL maaş alacak.

ZAMLI HEMŞİRE MAAŞI 2023

9/1 derecesinde görev yapan hemşire Ocak zammıyla birlikte 14 bin 75 TL maaş alıyordu.

Enflasyon farkı baz alındığında maaşı 2.470 TL artarak 16 bin 545 TL'ye çıktı. Seyyanen zam ile 9/1 hemşire maaşı 24 bin 622 TL olacak.

5/1 derecesinde çalışan hemşire ise 15 bin 611 TL maaş alıyordu. Seyyanen zam ve enflasyon farkı ile 5/1 hemşire maaşı 26 bin 427 TL’ye yükseldi.

TEMMUZ ZAMMI SONRASI DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR?

Doktor maaşları uzmanlık ve pratisyenliğe göre değişkenlik gösteriyor.

8/1 derecesinde pratisyen hekim olarak görev yapan bir kişi Ocak ayında 19 bin 79 TL maaş alıyordu. Enflasyon ve seyyanen zam sonrası bu maaş 30 bin 504 TL'ye çıktı.

1/4 derecesinde uzman hekimin maaşı 25 bin 743 TL'ye çıkarılmıştı. Enflasyon ve seyyanen zam ile birlikte 1/4 uzman hekim maaşı ise 37 bin 162 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

En düşük memur maaşı konusunda açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler şu ifadeleri kullandı:

"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.

Hem 6 aylık kesinleşen zam oranı hem de beklenen ek zamlarla birlikte memur ve memur emeklisinin maaşlarını hesapladık."

