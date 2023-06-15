FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MEMUR ZAMMI 2023 YÜZDE 45 Mİ OLACAK? Memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

MEMUR ZAMMI 2023 YÜZDE 45 Mİ OLACAK? Memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

15.06.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammı ile ilgili son dakika açıklamaları kamu kurumlarında çalışan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulundu. En son bilgileri merak eden kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, 2023 memur zammı yüzde 45 mi olacak? Memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

MEMUR ZAMMI 2023 YÜZDE 45 Mİ OLACAK? Memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Memur zammı ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün yapıldı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Memur maaşları için Meclis sürecini başlatıyoruz. Geçen haftaki takdimlerin ardından kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Memur zammı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ve memur zammı ile ilgili merak edilenler...

q0

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşı zammı için beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Haziran 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yapıldı.

Erdoğan, memur maaşlarına dair, ''Memur maaşları için Meclis sürecini başlatıyoruz. Geçen haftaki takdimlerin ardından kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik.'' dedi.

q1

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yeni dönemin ilk yasal düzenlemelerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM’nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak"

q3

MEMUR MAAŞI ZAMMI YÜZDE 45 Mİ OLACAK?

Memur maaşı zammı için irçok oran konuşuluyor. Beklentiler refah payı ile bilikte zam oranının yüzde 45 olacağı yönünde.

1112

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI

TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre yıllık enflasyon 39,59 oldu. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26'ya çıkarken 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 7,26 oldu.

333

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gram altın için iki isim tek tahmin! ‘Bu seviyeyi bekliyorum’ diyerek açıkladılar…Gram altın için iki isim tek tahmin! ‘Bu seviyeyi bekliyorum’ diyerek açıkladılar…
SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözlerSON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler
Güncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 SalıGüncel altın fiyatları! 13 Haziran 2023 Salı
Anahtar Kelimeler:
memur zammı memur zammı ne kadar olacak

En Çok Okunan Haberler

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

8 saat süren Kabine toplantısı sonrası Erdoğan kararları açıkladı!

Müge Anlı: "Cinsel gücü artırıyormuş..."

Müge Anlı: "Cinsel gücü artırıyormuş..."

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı!

Piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı!

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan ikinci hamle!

Memur-Sen'den, 'memur maaşı zammı' açıklaması!

Memur-Sen'den, 'memur maaşı zammı' açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Aşk üçgeni ölümle bitti! Aldatan sevgilisini affetmedi

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Hayranı evine kadar gelip arabasını ateşe verdi! O anları paylaştı

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.