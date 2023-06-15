MEMUR ZAMMI 2023 YÜZDE 45 Mİ OLACAK? Memur zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Memur zammı ile ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün yapıldı. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Memur maaşları için Meclis sürecini başlatıyoruz. Geçen haftaki takdimlerin ardından kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Memur zammı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ve memur zammı ile ilgili merak edilenler...

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur maaşı zammı için beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Haziran 2023 Çarşamba günü gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yapıldı.

Erdoğan, memur maaşlarına dair, ''Memur maaşları için Meclis sürecini başlatıyoruz. Geçen haftaki takdimlerin ardından kapsamlı değerlendirmeler gerçekleştirdik.'' dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yeni dönemin ilk yasal düzenlemelerine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

"28'nci dönemin ilk kanun teklifi Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce beyan ettiği gibi en düşük memur maaşını 22 bin TL olacak şekilde düzenleyecek teklif. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi emeklilerin de maaşlarının temmuz ayına dönük hem enflasyon farkı hem de refah payı farkının beraberce ele alınacağı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler TBMM’nin yeni dönemde ilk faaliyeti olacak"

MEMUR MAAŞI ZAMMI YÜZDE 45 Mİ OLACAK?

Memur maaşı zammı için irçok oran konuşuluyor. Beklentiler refah payı ile bilikte zam oranının yüzde 45 olacağı yönünde.

5 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI

TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon rakamlarına göre yıllık enflasyon 39,59 oldu. 5 aylık enflasyon oranı yüzde 15,26'ya çıkarken 5 aylık memur enflasyon farkı yüzde 7,26 oldu.





