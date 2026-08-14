Altında ibre tersine döndü! Gram fiyatında 200 TL’lik düşüş

Ağustos aynın başından itibaren mini bir ralliye sahne olan altın fiyatları, bu süreçte 4.045 dolardan başladığı yolculuğunu, dünkü işlemlerde 4.450 dolara kadar sürdürdü. Ardından fiyatlarda kâr satışları gözlemlenmeye başlandı. Dün %-1,3 düşüşle 4.351 dolardan kapanış yapan ons altın bugün de TSİ 06:00 itibarıyla 4.320 dolardan fiyatlandı. Onsta bu sabah da günlük değer kaybı %-0,70 olarak gerçekleşti.

GRAMDA 200 TL'LİK DÜŞÜŞ!

Spot piyasada işlem gören 14 Ağustos 2026 gram altın fiyatı da 6.640 TL’den güne başladı. Gram fiyatında dün en yüksek 6.834 TL seviyesi test edilmişti. Böylece bir günde gram altın, gördüğü zirve seviyeden yaklaşık 200 TL geriledi.

ENFLASYONLA RAHATLADI

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; ABD’de açıklanan ve tahminlere paralel olarak temmuzda %3,4 gelen yıllık enflasyonun ardından, üretici fiyatlarındaki artış da %4,9’luk beklentiye karşılık %4,7 geldi. Ülkede enflasyon verilerinin olumsuz sürpriz yapmamasının ardından ABD Merkez Bankasından eylülde faiz artışı beklentisi bu sabah itibarıyla %34,8’e kadar geriledi. Piyasalarda artık “faizlerin sabit kalacağı” ihtimali 3’te 2 ağırlıkla fiyatlanırken, getirisi olmayan altın fiyatları üzerindeki stres de azaldı.

HÜRMÜZ’LE FRENLENDİ!

Öte yandan Orta Doğu’daki belirsizlikler petrol fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nın tam olarak ne zaman açılacağı bilinmezken, ABD ve İran arasındaki diyaloglarda bir ilerleme sağlanamaması, piyasaları da “enerji fiyatları kaynaklı enflasyon riskine” karşı tetikte tutuyor. Brent petrolün varil fiyatı haftanın son işlem gününde 87 dolardan fiyatlanırken; bu stres, dolar endeksinin 100,00 seviyesine yakın seyretmesini beraberinde getiriyor ve ABD tahvil getirilerinin “daha fazla gevşemesini” engelliyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Analistler ons altın fiyatında kısa vadede 4.450 doların direnç ve 4.220 doların destek olarak öne çıktığını belirterek; 200 günlük ortalamanın konumlandığı 4.500 doların çok daha önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor. 4.220 dolar üzerinde kalıcılık halinde fiyatlarda yükseliş hevesinin korunabileceği de tahmin ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi