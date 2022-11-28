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MEMUR ZAMMI ne kadar olacak, zam oranı yüzdesi ne olur? İşte 2023 memur zammı tahmini!

28.11.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur zammına ne kadar zam yapılacağı merak konusu olurken yılbaşı adım adım yaklaşırken konuya dair son dakika gelişmeleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Şimdi gözler, Kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi. Peki, memur zammı ne kadar olacak, zam oranı yüzdesi ne olur? İşte 2023 memur zammı tahmini...

MEMUR ZAMMI ne kadar olacak, zam oranı yüzdesi ne olur? İşte 2023 memur zammı tahmini!

Memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyonunu duyurmasıyla birlikte SSK, Bağkur ve memur maaşı zam oranları son şeklini almış oldu. Ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında memur ve memur emeklisi vatandaşların SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alması bekleniyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

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MEWMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur zammının ne kadar olacağı ve yeni memur aylığının kaç paraya yükseleceği merak konusu oldu. Bilindiği üzere 4 aylık enflasyon verileri belli oldu. Temmuz'da aylık bazda enflasyon 2,37, Ağustos'ta 1,46, Eylül'de 3,08 ve Ekim'de aylık 3,54 olarak aktarıldı.

Buna göre memur ve memur emeklisinin alacağı 4 aylık enflasyon farkı 10,45 olarak açıklandı.

Öte yandan Kasım ayı ile Aralık ayı enflasyon rakamlarınında bahsi geçen verilere dahil edilmesinin ardından memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı da belli olacak.

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MEMUR ZAMMI TAHMİNİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketine göre enflasyonun beklendiği gibi çıkması durumunda memur ve memur emeklisinin Ocak 2023'te alacağı zam oranı yüzde 18-20 aralığında olacak.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşının 11 bin TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

En düşük memur emeklisi maaşının ise 7.300 TLseviyesine çıkması ön görülüyor.

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