Memur zammı ne zaman açıklanacak? 2022 Memur zammı ne kadar olacak?

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca çalışanın gündeminde memur 2022 zamları yer alıyor. Asgari ücretteki tarihi zammın ardından memur ve memur emeklisinin gözleri Bakanlığa çevrildi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın memur maaş zammına ilişkin açıklama yaptı.

2022 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 memur maaşı zam oranı, 3 Ocak'ta açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamları ile belli olacak. Bu kapsamda aralık enflasyonu yüzde 2 olursa memur ve memur emeklileri yüzde 5'lik toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 9.7, enflasyon yüzde 3 olursa yüzde 10.8 enflasyon farkı alacak.

"MİLİMETRİK HESAP YAPIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulünde memura ek zam talebi, refah payı ele alındı. Başkan Yalçın, tüketici fiyatlarındaki yükselişin memuru zor duruma soktuğunu belirtti ve en düşük memur maaşı dikkate alınarak seyyanen bir artış, refah düzenlemesi beklediklerini ifade etti.

Ek zam beklentilerine ilişkin açıklama yapan Başkan Yalçın, "Ek zam beklentimizi aktardık. Milimetrik hesaplar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yükseltilmesi konusunda inisiyatif kullanacağını düşünüyoruz. 3 Ocak'ta enflasyonun açıklanmasını beklediğimiz için rakam ifade etmedik. Ek zam 15 Ocak tarihine yetişecek" ifadelerini kullandı.

