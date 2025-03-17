Memura, asgari ücretliye o sorunun cevabını verdi! Türkiye tüm ülkeleri sollayıp 1. oldu!

Memuru, asgari ücretlisi, özel sektör çalışanına kadar herkes bir gün ev alma hayali kuruyor. Ancak, enflasyon karşısında alım gücünün düşmesi, ev fiyatlarının yükselmesi, kredi faizlerinin istenilen seviyeye gelmemesi gibi etkenler ev alma hayalini rafa kaldırıyor. Eski dönemlerde sabit gelirliler kıdem tazminatı veya ikramiyeleri ile ev alabiliyorken şu anki tabloda ortalama bir araba ancak alınabiliyor.

BİR ZAMANLAR EV ALINIRDI ARTIK OKUL MASRAFINI KARŞILIYOR!

25 yıllık bir devlet memurunun güncel ikramiyeleri ortalama olarak 620 bin lira ile 900 bin lira arasındayken; kaymakam, genel müdür, vali gibi devlet çalışanlarının ikramiyeleri 980 bin lira ile 1 milyon lira civarında.

Ev fiyatları ise 2 milyon ile 5 milyon arasında satışa sunuluyor. Alınan bu ikramiyeler ile 25 yıllık bir devlet memuru ikinci el bir araç ya da torununun 1 yıllık özel okul masrafını karşılabilir.

MAAŞLARININ YÜZDE 45'İNİ ALIYORLAR

Dünya Gazetesi'nde yazan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, devlet memurlarının emekli olduktan sonra aylık ücretlerinin yüzde 45'ini aldıklarını belirtti. Erdursun, devlet memurlarının emekli aylıklarını hiç harcamalarsa bile ev alamayacaklarını kaydetti.

Asgari ücretli çalışan birinin 25 yıllık çalışmasının karşılığında 650 bin lira aldığını ifade eden Erdursun, "Kıdem tazminatı bir yıl için 46 bin 655,43 TL’den fazla olamaz" sözlerini kullandı.

TÜRKİYE O ÜLKELERİ SOLLADI!

Dünyada ev almanın en zor olduğu 10 ülkeyi Erdursun, sırasıyla şu şekilde açıkladı:



1) Türkiye Yüzde 81,45

2) Nepal Yüzde 59,04

3) Hindistan Yüzde 49,86

4) Endonezya Yüzde 48,35

5) Ermenistan Yüzde 46,12

6) Güney Kore Yüzde 38,71

7) Peru Yüzde 33,01

8) Dominika Yüzde 29,06

9) Brezilya Yüzde 28,01

10) Şili Yüzde 28,01